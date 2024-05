Ducati descarta problemas técnicos para Bagnaia en la sprint de Francia

La imagen fue lo suficientemente extraña como para plantear algunas preguntas serias. Hablamos de la de Pecco Bagnaia sufriendo con su Ducati en la carrera al sprint del GP de Francia. El vigente campeón del mundo tuvo una mala salida que le hizo caer de la segunda posición a la 15ª plaza. Después, completó dos vueltas haciendo frente a diversos problemas antes de retirarse.

Bagnaia dijo después que sintió "algo extraño" en su moto, que hacía cosas "rarísimas", y prefirió volver al garaje porque consideraba que la situación era "peligrosa". El italiano sospechaba que había un problema con su Desmosedici GP24, que no era la primera, con la que mejor se encontraba, sino la segunda, por el accidente que había sufrido antes, en la Q2.

Sin embargo, al término del fin de semana, Davide Tardozzi aseguró que la culpa de lo ocurrido no la tuvo tanto un problema técnico, sino la falta de sensaciones de Pecco. "El problema se debió también a una mala salida", explicó el Team Manager del equipo oficial de Borgo Panigale a 'Sky Sport' en Italia. "La moto subió, y cuando la rueda delantera volvió a tocar el suelo, el dispositivo de altura se desactivó, así que Pecco perdió muchas posiciones. Luego se fue recto y se acabó su carrera".

"La electrónica no sufrió ningún problema", añadió el ex piloto italiano, apuntando en cambio a una cuestión de sensaciones del #1. "Desgraciadamente, no tenía el mismo 'feeling' que con la primera moto. Siempre intentamos que las máquinas sean iguales, pero quizás los reglajes no eran perfectos; sus sensaciones no eran las mismas"

"Si queremos encontrar un fallo [cometido internamente], no probamos mucho la segunda moto durante el fin de semana, pero debido a un protocolo interno, no pudimos utilizar la primera con la caída que se produjo en la clasificación", detalló. Tras la carrera principal del domingo por la tarde, Bagnaia no entró en detalles sobre lo sucedido el día anterior. Al ser preguntado, sin embargo, sobre si el problema podría repetirse en el futuro, dijo: "Podría volver a ocurrir, pero en teoría no debería".

Bagnaia, durante la sprint

En cualquier caso, el campeón turinés lamentó los puntos que le costó, al suponer, según él, un efecto colateral para la prueba principal, donde su tercer puesto le dejó algo decepcionado. "Ha sido un fin de semana casi perfecto, hicimos todo lo que pudimos. Pero la carrera [sprint] desgraciadamente nos afectó demasiado. Al no haberla hecho, me encontré un poco mal preparado para hoy", comentó el domingo, admitiendo que había sido más débil que sus rivales en la magnífica batalla a tres bandas por la victoria.

"La verdad es que en las últimas cinco vueltas han sido más competitivos. Intenté hacer todo lo que pude y fui más fuerte en algunos sitios, pero perdía demasiado en la curva 9, y eso no me permitió acercarme lo suficiente a Jorge Martín para atacarle. Estaba más fuerte en las dos últimas curvas y quería intentarlo en la última vuelta, pero el adelantamiento de Marc Márquez afectó a mi estrategia. Fue duro, es una pena".

"Me gustaría empezar ya con el Gran Premio de Catalunya. Ha sido un gran fin de semana, aparte de ayer [sábado] y de que hoy [domingo] fuera tercero, cuando creo que podría haber hecho más en esa lucha. Quizá no exploté lo suficiente el paquete que tenía", finalizó Bagnaia.