Por qué Ducati debe demostrar ahora qué está dispuesta a hacer para retener a Marc Márquez

En las últimas semanas, Ducati elaboró un escenario ideal de futuro, a dos años, que a ojos de sus ejecutivos iba a encajar perfectamente con su voluntad y con la de Marc Márquez y Jorge Martín, cuyas renovaciones se convirtieron en prioritarias una vez resuelta la de Pecco Bagnaia.

Esa idea pasaba por promocionar a Martín a la escudería oficial, como compañero de Bagnaia, y colocar a su rival en Pramac, con trato de piloto de fábrica a todos los efectos. Sin embargo, los ideólogos de esa estrategia no contaban con la reacción de Márquez, muy vehemente en su negativa a recalar en la formación de Paolo Campinoti. "Pramac no es una opción para mí. Y no lo es porque soy una persona con las ideas muy claras, y porque no saldré de un equipo satélite para llegar a otro", soltó este jueves, en una declaración que, como era de esperar, no sentó nada bien en la tropa de Campinoti. "Hemos sobrevivido más de 20 años sin Marc, y podremos seguir sin él", contestó el empresario.

Motorsport.com entiende que Ducati tanteó a ambos corredores el miércoles por la noche, horas antes de que Gazzetta dello Sport adelantara, la mañana del jueves, que el elegido había sido Martín.

Independientemente de dónde saliera la filtración, lo evidente es que la contundencia de Márquez agitó un ambiente que ya estaba suficientemente caldeado. Llegados a este punto se impone encontrar una solución que permita resolver una ecuación que pone en serio peligro el objetivo que se habían propuesto lograr en los despachos de Bolonia: evitar que el #93 o el #89 refuercen a la competencia.

Claudio Domenicali, CEO de la marca de las motos rojas, parece haberse dado cuenta ahora del poder multiplicador del chico de Cervera (Lleida) a nivel mediático, y del alcance que podría tener una alianza de dos imágenes tan potentes. "No deja de sorprendernos", coinciden varias voces que salen del taller oficial del equipo que este domingo se llevó un doblete atronador, en un circuito de Mugello entregado.

Jorge Martín, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Si hasta hace unas semanas, Gigi Dall'Igna, el genio que ha parido el prototipo más dominante de la historia del campeonato era uno de los principales valedores de la elección de Márquez, las tornas han cambiado. Ahora es Domenicali el gran promotor de su llegada, por las posibilidades que ofrece a nivel promocional. Eso, claro está, sin dejar de lado la velocidad que ha recuperado el expiloto de Honda, y que le lleva a plantearse un asalto al título este mismo curso, a pesar de competir con un prototipo del año pasado: superada la séptima parada del calendario se encuentra en la tercera plaza de la clasificación general, a 35 puntos del líder, que es precisamente con quien se juega esa GP25.

Márquez no solo está molesto por no haber sido él el elegido en primera instancia para desembarcar en la estructura de referencia. Más allá de eso, considera que el palmarés que le precede debería permitirle ser dueño de su futuro y poder elegir dónde correr. Desde el jueves, el multicampeón ha tirado de todos los elementos de que dispone para aumentar los niveles de presión sobre quienes deben tomar la decisión final, con esa sonrisa tan suya por delante y un discurso muy halagador. Martín, por su parte, duda de la palabra recibida de los mandamases de la firma boloñesa, y teme que toda la maquinaria pesada que el heredero de Valentino Rossi ha activado, pueda hacerles dar marcha atrás.

Gigi Dall'Igna, Director General de Ducati Corse Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Estoy muy contento de competir con los titanes de Ducati, y con todos los que disponen de una moto de 2024", recordó el de Gresini el domingo, tras finalizar el cuarto. De forma más o menos sutil, dejó claro que ya es capaz de minimizar el diferencial técnico entre la Desmosedici que usa él, la de 2023, y la que utilizan Bagnaia, Martín y Bastianini, algo que solo los técnicos que tienen acceso a los datos pueden apreciar. "Tengo las ideas muy claras en mi cabeza y estoy tranquilo. Tengo tres planes, y estaré satisfecho con el que elija", respondió cuando se le insistió por su futuro.

Ducati se ha metido ella solita en un galimatías del que muchos, dentro de la propia compañía, no saben cómo se saldrá. Un lío que no deja de ser la consecuencia de haberle abierto las puertas a un elemento tan voraz como Márquez, que en tres meses ha puesto patas arriba un ecosistema que estaba absolutamente bajo control. Ahora, el problema del constructor italiano es que hay actores con una capacidad de incidencia altísima en todo lo que pueda pasar. Gino Borsoi, team manager de la escudería de Campinoti, aseguró este sábado que su estructura volvería a contar con dos Desmosedici de última especificación en 2025 y 2026. Poco rato después, Mauro Grassilli, el director deportivo de Ducati, desveló que Pramac todavía no había hecho efectivo ese derecho de renovación que tiene por contrato hasta finales del próximo mes de julio.

Además de estar cabreado por creer que el trato que se le ofrece no hace justicia al esfuerzo que ha hecho en los últimos años, Campinoti tiene encima de la mesa una suculenta oferta de Yamaha, que arde en deseos de volver a contar con cuatro M1 en la parrilla. En el supuesto de quedarse cómo está, se hace muy difícil pensar que Márquez aceptaría correr allí después de todo lo dicho en Italia.

En caso de irse con la marca de los diapasones, eso tampoco liberaría el camino del leridano, dado que ese estatus preferencial del que aún goza Pramac pasaría al VR46. En ese supuesto, todavía es menos realista pensar que Rossi aceptaría cederle una GP25 a su archienemigo, para que pudiera llevársela a Gresini. La hipótesis de una quinta Desmosedici oficial no se valora en estos momentos en los despachos de Borgo Panigale por la política de circulación de recursos (motos), aunque dado el nivel de complejidad que ha alcanzado todo este embrollo, tampoco se puede descartar que haya un cambio de criterio.