Ducati defiende su decisión de tener sólo tres motos oficiales en MotoGP 2025

Ducati ha defendido la decisión de reducir su participación a sólo tres motos de fábrica en la temporada 2025 de MotoGP, afirmando que no afectará negativamente a su rendimiento. El director general de competición de los italianos, Gigi Dall'Igna, ha afirmado que la reducción del número de máquinas oficiales de las cuatro actuales a tres el año que viene es el "mejor compromiso" para la fábrica, que ya se prepara para la pérdida de Pramac como equipo satélite.

La marca de Borgo Panigale tiene actualmente el doble de representación que cualquier otro fabricante en la parrilla de la categoría reina, ya que cuenta con ocho motos entre su equipo de fábrica, Pramac, Pertamina Enduro VR46 y Gresini Racing. Mientras que los dos primeros cuentan con la última especificación de la Desmosedici, la GP24, las estructuras de Valentino Rossi y Fausto Gresini cuentan con una moto de un año de antigüedad.

Pero con Pramac marchándose tras una relación de dos décadas con Ducati para poner rumbo a Yamaha en 2025, el número se reducirá a un total de seis máquinas, y sólo tres de ellas serán de última generación, la GP25. El VR46 heredará sólo una moto de fábrica como parte de la reorganización, frente a las dos que tiene Pramac actualmente como parte de su acuerdo.

"Al final, hemos reducido el número total de motos porque pasamos de ocho a seis. Y el mejor compromiso para nosotros es tener tres y tres: tres motos de fábrica y tres motos del año pasado", dijo Gigi Dall'Igna a la web oficial de MotoGP. "Esto también es importante para nosotros, porque la razón por la que tenemos equipos satélite es para que crezcan los pilotos".

"Al final, un piloto nuevo o un recién llegado no necesitan motos oficiales, porque una moto de fábrica significa más presión, más carga, etcétera. A veces es mejor empezar con motos del año anterior", siguió el reputado ingeniero veneciano.

El cambio de enfoque de Ducati la dejará en desventaja numérica respecto a sus cuatro marcas rivales, ya que todas proporcionarán motos de última especificación a todos sus pilotos. De hecho, tanto KTM como Yamaha reforzarán sus lazos con sus respectivos equipos satélites en 2025, y realmente tratarán a Tech3 y Pramac como segundas estructuras de fábrica.

Sin embargo, Dall'Igna no cree que tener una moto oficial menos en 2025 sea una desventaja para los de Bolonia, ya que está convencido de que serán capaces de ofrecer mejoras con lo que tengan a su disposición.

"Nos gustaría ganar, y tenemos que hacer todo lo posible para tratar de mantener el potencial de la moto", explicó. "Pero no creo que tener cuatro motos oficiales sea tan importante para el rendimiento de los pilotos oficiales. Incluso con la moto del año pasado, podemos desarrollar y entender el camino que hay que seguir para mejorar la máquina [de fábrica]".

Sin embargo, el actual bicampeón del mundo de MotoGP, Pecco Bagnaia, no está de acuerdo con Dall'Igna, subrayando que Ducati tendrá menos datos para analizar y mejorar la Desmosedici en 2025 para mantenerse por delante de la competencia: "No es una gran diferencia, no es una gran desventaja, pero tener cuatro motos es mejor que tener tres", dijo el turinés.

"Cuatro motos te dan más datos, entiendes más cosas. Así que para mí es mejor, pero yo no decido estas cosas. Es mejor [con cuatro motos] porque en el test puedes dar a los cuatro pilotos algo que hacer. Ya este año, no terminé el trabajo en el test [a pesar de que la carga de trabajo se distribuyó entre cuatro pilotos]. Así que creo que es mejor tener cuatro motos y dar a los dos equipos de fábrica las mismas máquinas".

Fabio Di Giannantonio, que recientemente renovó por dos años con el VR46 hasta 2026, será el único piloto aparte de Bagnaia y Marc Márquez que recibirá la GP25. Franco Morbidelli, Alex Márquez y Fermín Aldeguer tendrán una GP24 de un año de antigüedad.