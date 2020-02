Ducati no se cree la crisis de Honda: “Su ventaja es tener a Márquez”

El último día la pretemporada en Losail, los problemas con la nueva moto de Honda llevaron a Marc Márquez a recuperar una de 2019 del box de Takaaki Nakagami. La situación era tan crítica que a dos horas para el final, Alberto Puig, su team manager, declaró que "no sabemos aún con qué moto correremos. Puede que no sea la de este año y tampoco la de hace dos años, sino la que teníamos pensada para el año que viene”.

En toda esta crisis mucho ha tenido que ver el estado físico de Márquez. Operado de nuevo en el hombro en invierno, ha llegado muy limitado a los test y tampoco estará al 100% cuando arranque la temporada el 8 de marzo. El catalán ha sostenido a Honda en los últimos años y en cuanto su rendimiento bajó se encendieron todas las alarmas.

Sin embargo, las pruebas a lo largo de la jornada permitieron encontrar "a última hora el camino". El vigente campeón acabó muy feliz tras clasificarse séptimo, a poco más de dos décimas de Viñales.

Quienes tampoco han tenido una pretemporada fácil han sido los miembros de Ducati. El nuevo neumático trasero introducido por Michelin les ha afectado más que a nadie. El resurgir de Yamaha y el paso adelante dado por Suzuki ha comprimido las cosas y amenazan con convertirse ahora en la alternativa a Honda.

"En Malasia también tuvimos dificultades debido al nuevo neumático trasero que trajo Michelin, que es muy bueno pero requiere una adaptación a la moto", explica Davide Tardozzi, jefe del equipo Ducati en MotoGP a Sky Italia. "En este momento, favorece a las cuatro cilindros en línea, o más bien Yamaha y Suzuki. Pero creo que ya nos hemos recuperado bastante bien aquí. Todavía falta un pequeño paso, pero creo que podemos darlo".

Ducati afronta 2020 con Andrea Dovizioso –subcampeón los tres últimos años y que cumplirá 34 años el 23 de marzo–, como su principal baza, mientras que Honda cuenta con el piloto que ha ganado seis de los últimos siete títulos de MotoGP. Este hecho lleva a pensar a Tardozzi que pase lo que pase la marca del ala dorada estará delante.

"Haya o no una crisis en Honda, nunca he visto a Márquez en crisis. Su gran ventaja es tener a Marc. Tal vez puedan tener algunos problemas porque no se está adaptando a la nueva moto. Pero es un gran campeón, lo ha demostrado y creo que cuando lleguemos aquí para la carrera, será uno de los protagonistas. Probablemente también esté sufriendo por la intervención en el hombro en invierno, que pensó que era más sencilla la del el año pasado", concluyó.

