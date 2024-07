Ducati confirma sus planes de ir a las 8 Horas de Suzuka con pilotos de MotoGP

Ducati ha confirmado su intención de participar en las 8 Horas de Suzuka con un equipo oficial en los próximos años. El ex director deportivo del proyecto de MotoGP, Paolo Ciabatti, que ahora dirige las actividades off-road y de Superbikes regionales de la marca italiana, ha expresado su deseo de enfrentarse a las marcas japonesas en la prueba reina del Mundial de Resistencia de motociclismo (FIM EWC), si puede ser desde 2025.

El dirigente transalpino hizo estas declaraciones el pasado fin de semana, tras asistir a la 45ª edición de la mítica prueba nipona, en la que el equipo Kagayama terminó en cuarta posición con una Ducati Panigale V4 R.

Aunque esta estructura había inscrito la moto de forma independiente, como un equipo privado, para sus tres pilotos -Ryo Mizuno, Joshua Waters y Hafizh Syahrin-, sí que recibió apoyo técnico de la casa de Borgo Panigale, en forma de ingenieros de la fábrica. Al ser preguntado sobre si Ducati quiere participar en las 8 Horas de Suzuka o en el Mundial de Resistencia en el futuro, Ciabatti declaró a la edición japonesa de Motorsport.com que está impresionado con lo que vio el pasado fin de semana, y que quiere convertir el proyecto privado de Kagayama en uno oficial.

"Sí, [queremos participar en] las 8 Horas", dijo. "Estamos trabajando con el equipo de Yukio [Kagayama] para adquirir experiencia en Suzuka y volver a establecer una relación con Bridgestone. Su apoyo es muy importante para esta carrera. Nuestro plan de futuro es traer motos de fábrica y pilotos de MotoGP para competir con el equipo de Yukio".

"[Montar] la logística desde Italia es difícil, así que, aunque tengamos el mismo equipo que ahora, aprovecharemos la logística que tienen Yukio y su equipo y lo haremos aún más grande", detalló posteriormente.

Con una historia que se remonta a 1978, las 8 Horas de Suzuka siguen siendo una de las carreras más prestigiosas del calendario internacional de motociclismo, y continúa atrayendo a algunos de los mejores equipos y pilotos de Japón. Aunque la prueba ha perdido parte de su atractivo en las dos últimas décadas, Ciabatti subrayó la importancia de la carrera y trazó un plan para que Ducati se convierta en el primer fabricante no japonés en ganarla. Sólo Honda, Yamaha, Suzuki y Kawasaki lo han logrado en sus 45 años de historia.

Podio de las 8 Horas de Suzuka 2024

"Las 8 Horas de Suzuka son una carrera especial. Forma parte del FIM EWC, pero la carrera en sí destaca. En el pasado, Valentino Rossi y otros grandes pilotos de MotoGP venían a Suzuka soñando con ganar. En los últimos años, puede que esa tendencia se haya desvanecido un poco, pero sigue siendo una prueba especial para los fabricantes de motos", continuó.

"Ningún fabricante fuera de Japón ha ganado nunca aquí. Así que nuestro sueño es conseguirlo algún día. Con suerte, en un futuro próximo, nos gustaría ser el primer fabricante no japonés que gane en Suzuka".

En años anteriores, varias estrellas de MotoGP solían participar en la cita, algo que estaba incluso reflejado en sus contratos con las marcas japonesas. Sin embargo, debido a cómo se ha ampliado el calendario de la categoría reina y al riesgo de lesiones, cada vez es menos frecuente que los pilotos participen en Suzuka. En su lugar, el Mundial de Superbikes se ha convertido en la principal fuente de participación internacional del evento.

Sin embargo, Ducati ha declarado que quiere invertir esa tendencia e incluir al menos a uno de sus pilotos de MotoGP junto a dos especialistas en carreras de resistencia en su alineación. Cabe resaltar que, normalmente, cada escudería está integrada por tres pilotos.

"No sé si [querrán] Marc Márquez y Álvaro Bautista, pero me gustaría participar con pilotos de Ducati de MotoGP", reveló Ciabatti. Pecco Bagnaia y Fabio Di Giannantonio han dicho que sí quieren correr en las 8 Horas de Suzuka, así que me gustaría encontrar a un piloto motivado de MotoGP o WorldSBK como tercer integrante. Es demasiado pronto para decir si será el año que viene o en 2026, pero me gustaría llevar datos e información a Bolonia, y luego considerar cuidadosamente los planes de futuro", finalizó.