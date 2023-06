Ducati: "¿Concesiones? Hablan antes con la prensa que con las fábricas"

La entrevista concedida ayer a Catalunya Ràdio por Carlos Ezpeleta, máximo responsable deportivo de MotoGP, provocó inevitablemente reacciones, y no todas positivas. "Estamos trabajando para poder ayudar a Honda y Yamaha", fue lo que comentó, confirmando la información adelantada este miércoles por Motorsport.com sobre que el objetivo del campeonato es modificar el sistema de concesiones.

En estos momentos, las dos marcas japonesas no tendrían derecho a concesiones con el reglamento actual, dado que Honda ganó el Gran Premio de las Américas con Alex Rins, mientras que Yamaha subió al tercer escalón del podio con Fabio Quartararo en la misma carrera. El requisito para recuperar las concesiones sería mantenerse alejado del Top 3 durante todo un año.

El problema es que la cuestión de las concesiones habría saltado a los medios de comunicación antes que a las marcas rivales, como explicó Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati, en una entrevista con 'GPOne'.

"Sinceramente, no conozco ninguna propuesta al respecto. Parece que lo hablaron primero con los periodistas que con los constructores", dijo claramente el italiano.

A continuación, el directivo explicó cuál sería el procedimiento correcto a seguir: "Una propuesta así tendría que ser discutida en la Comisión de Grandes Premios y con sus miembros: Dorna, la FIM, la IRTA y la MSMA (la Asociación de Fabricantes). La Comisión se reunió el pasado jueves para hablar de los reglamentos técnicos para el futuro y no se hizo ninguna propuesta. Cuando Dorna decida actualizar el sistema de concesiones para cumplir con los constructores en apuros, tendrá que explicar cómo y qué impacto tendrá".

Cuando se le preguntó cuál es la postura de la fábrica de Borgo Panigale, dijo: "Estamos dispuestos a evaluar una propuesta con espíritu de colaboración cuando llegue, pero tenemos que tener en cuenta algunos puntos. Nosotros, al igual que Aprilia y KTM, hemos llegado donde estamos trabajando duro y respetando el reglamento, mientras que las dos marcas japonesas no han sido capaces de mantener el ritmo".

"Repito, estamos dispuestos a evaluar una propuesta, pero no tendrá que ser 'ad personam' [para unas marcas en particular], tendrá que funcionar para todos los constructores que puedan encontrarse en esa situación en el futuro. Lo hablaremos entre los fabricantes y veremos si hay una mayoría para bien o para mal. A todos nos interesa que todos los constructores opinen, pero no debemos penalizar a los que lo han hecho bien. Creemos que en MotoGP la meritocracia debe tener un valor", concluyó.