Jack Miller, cansado de las comparaciones entre la Ducati 2022 y 2021

La victoria de Enea Bastianini al comienzo de la temporada 2022 de MotoGP sugirió que la Ducati del año pasado podría ser una de las motos más competitivas en parrilla, especialmente tras el casillero del prototipo actual. Sin embargo, parece que la situación ha cambiado para el fabricante de Borgo Panigale, con un Pecco Bagnaia cada vez más cómodo sobre su actual máquina.

El piloto italiano fue el primero en celebrar una victoria del equipo oficial, aunque la mejora en el box rojo también se refleja en los resultados de Jack Miller, ya que, desde Austin, el australiano terminó tercero, y ha estado luchando constantemente por los podios.

Dadas las circunstancias, ambos esperan que las constantes comparaciones entre la versión 2021 y la actual de la moto lleguen a su fin.

"Si soy completamente sincero, estoy cansado de comparar los dos porque no tiene sentido. Mi moto para este año es la GP22 y, por supuesto, es diferente", aclaró Jack Miller. "Pero compararla o tratar de averiguar las diferencias de la actual respecto a la GP21.. no lo sé, yo estoy tratando de no pensar en eso".

"Mi objetivo es centrarme en la moto que estoy llevando este año y no perder energía concentrándome en la última versión de 2021. Es un paquete fantástico el que tenemos, y creo que puedo hacerlo mejor y mejor durante cada fin de semana, porque siento que poco a poco la estoy haciendo más mía", añade el australiano.

Después de seis carreras, Bastianini sigue siendo el mejor piloto de Ducati en la clasificación general, pero sus compañeros de marca con la GP22 cada vez están más cerca del italiano. "Siento que estamos empezando a sacar lo mejor de la moto", coincidieron Miller y Bagnaia tras el Gran Premio de España.

Al principio de la temporada, Pecco Bagnaia se mostró en desacuerdo con la dinámica del equipo italiano, argumentando que tenía que hacer demasiados test y, por tanto, no encontraba la base ideal con la nueva moto. Pero ahora parece que se ha logrado el cambio, y Miller confirma que el progreso también puede significar un paso atrás: "Así es como funciona el desarrollo", remachó el australiano.