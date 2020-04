Ducati cobrará a sus equipos satélite en función del uso de las motos

De los 11 equipos que compiten en el Mundial de MotoGP, tres lo hacen con prototipos de Ducati, dos de ellos en calidad de satélite o cliente. Ese es el caso de Pramac, que en 2020 dispone de cuatro prototipos idénticos a los de fábrica, y Avintia, que tiene en su garaje cuatro Desmosedici GP19.

El precio del paquete para cada piloto, que comprende las dos motos, motores, aerodinámica, recambios, mantenimiento y apoyo técnico de ingenieros de Ducati, parte de unos 4 millones de euros en el caso de un prototipo del año, mientras que la cantidad se reduce a la mitad para un prototipo del año anterior, según informaciones no confirmadas oficialmente por el constructor, cantidades que pueden aumentar durante el año debido al coste de los recambios por roturas o caídas.

Eso significa que Ducati, en condiciones normales, debería ingresar en 2020 unos 32 millones de euros por las motos que suministra a Pramac (Jack Miller y Pecco Bagnaia) y a Avintia (Johann Zarco y Tito Rabat).

Sin embargo, la fábrica de Borgo Panigale, ante el cariz que está tomando la situación derivada del brote por Covid-19, que mantiene la temporada de MotoGP en suspenso, ha tenido que flexibilizar su política con los equipos cliente, para no asfixiarles económicamente.

El director deportivo de uno de esos equipos es el ex piloto Rubén Xaus, que explica la situación actual de la estructura andorrana Avintia.

“Hablamos continuamente con Dorna e IRTA, porque hay patrocinadores y contratos que respetar. Si el campeonato no comienza, no se puede pedir al patrocinador que pague. Esto es un problema, especialmente para equipos privados, porque somos más débiles. Es una situación difícil, MotoGP es un deporte costoso, durante más de un año he estado tratando de arreglar la situación del equipo”, explica Xaus en una entrevista con Sky Sport Italia.

Para un equipo privado como Avintia, los números al cabo del año necesitan un equilibrio muy afinado, algo que en la actual situación es difícil de cumplir.

“Un equipo privado siempre está con el agua al cuello”, admite el ex corredor.

“El presupuesto del equipo Avintia es el más bajo del campeonato, alrededor de 12 millones de euros, y el 65-70% [unos ocho millones, que sería el máximo] va directamente al alquiler de las motos. Cuanto más tarde comience el campeonato, más tarde se verán las motos en la televisión. Cuando los patrocinadores las vean estarán encantados de pagar, pero si no pagan perdemos el 15% del presupuesto, alrededor de dos millones de euros. Solo sobrevives si tienes un presupuesto extra”, argumenta el ex piloto.

Xaus no quiere oír hablar de que la temporada 2020 acabe definitivamente suspendida, y ve capaz a Avintia de aguantar hasta el mes de agosto.

“Por supuesto. La vida es difícil, pero no debemos rendirnos, Dorna nos echará una mano importante a todos los equipos privados y esto nos permitirá pagar los costes fijos, no las motos, incluso con los fabricantes que han entendido que no podemos pagar un contrato de arrendamiento para motos que no han salido a la pista”, dice en referencia al canon a pagar a la fábrica.

“Hablamos con Ducati dos o tres veces a la semana, y lo han hecho muy bien. Estamos de acuerdo con Ducati en cuanto al coste, que dependerá de la duración del campeonato, del uso de motores, materiales, logística, etc.”, explica.

Con la ayuda de Dorna, que pagará cada mes 250.000 euros a cada equipo privado, la flexibilización de Ducati en el cobro de las motos, el pago por adelantado de algún patrocinador, y que una buena parte del contrato de Zarco lo paga la fábrica, Avintia espera salir adelante.

“Los patrocinadores comienzan a pagar a finales de febrero o en marzo, pocos anticipan. En nuestro caso, algunos pagaron por adelantado, esta es nuestra suerte, estamos contentos. Pero no es una cifra monstruosa, nos ha mantenido dos o tres meses, pero hoy estamos en la zona roja, como los otros equipos privados. Nos falta un 10 o 15% del presupuesto para el arrendamiento de camiones, oficinas, personal, mecánicos y suministros”, zanja Xaus.

