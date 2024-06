Ducati ve "bastante difícil" que Iannone pueda volver a MotoGP

Tras su sanción de cuatro años por dopaje, Andrea Iannone ha logrado encontrar un sitio en el Mundial de Superbikes, donde tras cuatro rondas ya ha logrado buenas actuaciones con la Ducati satélite del equipo GoEleven. Pero, a pesar de ello, aún no está claro qué le deparará el futuro en 2025. Y es que, más allá de que pueda seguir en WSBK, también se baraja la posibilidad de que regrese a MotoGP.

No es ningún secreto que el italiano quiere volver a la categoría reina. Y, efectivamente, podría abrirse una puerta para él en algún equipo como Pramac, de acuerdo con las palabras de Davide Tardozzi, team mánager del equipo oficial de los de Borgo Panigale en MotoGP, en una entrevista concedida a 'GPOne'. "Como sabemos, Paolo Campinoti (máximo responsable de Pramac) es un gran admirador suyo", afirmó el dirigente transalpino.

Sin embargo, Tardozzi también cree que "las cosas son bastante difíciles" para Iannone en cuanto a volver a pilotar las motos pesadas "por varias razones". Aunque no niega que 'The Maniac' lo está haciendo muy bien en Superbikes, Davide cree que "MotoGP es un paso más allá, y no sé si podrá digerirlo después de tantos años".

"Además, el tipo de pilotaje ha cambiado, así como las características de las motos", sigue un Tardozzi que tiene claro su consejo: "Teniendo en cuenta su edad, Andrea debería intentar hacerlo bien en WSBK. Sin duda, tiene en mente MotoGP, pero veo difícil que llegue allí. Pero tiene un talento natural, y recuerdo algo que me dijo Marc Márquez hace unos años: Iannone era el único piloto al que 'temía' en Moto2".

Iannone, en MotoGP con la Aprilia de Gresini en 2019

Aunque, más allá de lo que el propio Tardozzi piense, el de Ducati entiende la posición del #29: "Es un piloto con talento y pasión. Personalmente, creo que es correcto que intente volver a MotoGP, porque si cree en sus cualidades tiene que intentarlo. Al mismo tiempo, también digo que será difícil, porque sé cómo es la dinámica del paddock. Pero una cosa es cierta: si un piloto quiere conseguir algo en las carreras, tiene que creer en ello e intentarlo. Así que si cree que es fuerte, debe hacerlo", concluyó.

El propio Iannone reveló antes de la ronda del Mundial de Superbikes en Misano que tenía algunas ofertas sobre la mesa, pero que todavía era un poco pronto. Su principal objetivo, sin embargo, es pilotar una moto oficial en un equipo oficial. En cuanto a un posible regreso a MotoGP, el piloto de 34 años declaró a 'GPOne': "No descarto nada. Quien quiera saber cuáles son mis prioridades, que las sepa. Lo bueno es que sé que hay opciones viables en cualquier caso, y que ya tengo una prioridad".