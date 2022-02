Ducati anuncia la renovación de Bagnaia hasta 2024

Cargar el reproductor de audio

A las puertas del que será su cuarto ejercicio en la categoría de las motos pesadas, donde siempre ha competido subido a una Ducati, el turinés afronta este curso con la etiqueta de favorito al título de MotoGP, respaldado por los buenos resultados cosechados en 2021, año en que terminó subcampeón del mundo después de acumular cuatro triunfos, nueve podios y seis pole position, en total.

Tras su debut en Pramac (2019), donde compitió hasta su promoción a la escudería oficial de la marca de Borgo Panigale (2021), Pecco Bagnaia se ha convertido en el principal argumento del constructor boloñés para volver a coronarse, algo que en su historia solo ha conseguido Casey Stoner, en 2007.

El hecho de que tanto Bagnaia como Ducati compartieran la voluntad de prolongar su vínculo hizo que la negociación apenas se demorara, tal como Motorsport.com informó hace un par de semanas.

De hecho, los elementos clave del nuevo contrato quedaron establecidos hace tiempo, de modo que el #63 pudiera centrarse en los ensayos de pretemporada que concluyeron la semana pasada, en Indonesia. El buen rendimiento del corredor en 2021 le permitirá aumentar considerablemente sus emolumentos, que pasarán de los 800.000 euros de base, a una cifra que rondará el millón y medio en este 2022.

“Ser un piloto Ducati en MotoGP ha sido siempre mi sueño, y poder continuar dos temporadas más me hace muy feliz. En el equipo oficial he encontrado un ambiente sereno. Ahora solo me tengo que concentrar en hacerlo bien en este campeonato”, declara Bagnaia en el comunicado oficial del fabricante de las motos rojas.

“Estamos realmente felices de disponer de Bagnaia durante otras dos temporadas más. Desde su llegada a Ducati, en 2019, Pecco ha demostrado un gran talento y una gran habilidad para interpretar de la mejor manera nuestro prototipo, adaptándose a pilotarla en cualquier circunstancia”, le piropea Gigi Dall’Igna, el ‘padre’ de la nueva generación de Desmosedici.

“Con estas cualidades estamos convencidos que tiene todo el potencial para poder luchar junto a nosotros por el título”, añade el ingeniero y ejecutivo de máximo rango de Ducati en el Mundial.

Si Bagnaia tiene asegurado su puesto a medio plazo, no lo tiene tan claro Jack Miller, su vecino de taller, que en la primera mitad de calendario, que arranca en Qatar el próximo 6 de marzo, deberá ganarse la plaza a la que también optan Jorge Martín y Enea Bastianini.

