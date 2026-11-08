MotoGP GP de Qatar

Ducati confirma que Bagnaia tendrá que pasar por quirófano tras la caída en Qatar

Ducati ha confirmado las dos fracturas en el pie derecho de Pecco Bagnaia después de su caída en la carrera sprint de Losail, y tendrá que ser operado.

Jose Carlos de Celis

Editado: 8 nov 2026, 10:22

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La tensión de la carrera sprint del GP de Qatar este sábado se combinó con el enorme susto que supuso la escalofriante caída de Pecco Bagnaia, que salió despedido tras un choque de Fermín Aldeguer, provocando que la carrera se detuviera con bandera roja.

Afortunadamente pronto se vio que el piloto estaba consciente, y que la gravedad era menor de lo que podría haber resultado, pero finalmente el piloto de Ducati tendrá que pasar por el quirófano. Después de que las primeras exploraciones descubrieran de una doble factura en su pie, los de Borgo Panigale han confirmado que tendrá que pasar por el quirófano a principios de semana.

El #63 evidentemente no será de la partida en la carrera principal del domingo, y volverá a su país antes de operarse y empezar la recuperación.

"Tras la caída de ayer durante la Sprint del GP de Qatar, Francesco Bagnaia ha sufrido dobles fracturas en el cuarto y quinto metatarsianos del pie derecho. Regresará a Italia esta tarde para someterse a una operación para reparar la lesión. Se espera que la intervención tenga lugar entre mañana y el martes. Facilitaremos más actualizaciones lo antes posible", dice el comunicado.

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Ahora, el campeonato de MotoGP afronta una semana sin carreras, antes de regresar para el doblete que cerrará la temporada, del 20 al 22 de noviembre en Portugal y del 27 al 29 de noviembre en Valencia.

Esta caída y lesión llega en un momento delicado para Bagnaia, que después de varias semanas sufriendo sin encontrar ni el rendimiento esperado ni las explicaciones que lo jusitificaran, en el Circuito Internacional de Losail había encontrado parte del camino.

El viernes admitió haberse sentido otra vez "piloto de fábrica", cuarto en la Práctica y pasando directamente a Q2 una semana después de no lograrlo en Sepang. Luego, se clasificó quinto, y realizó una gran salida que de hecho le permitió ser segundo por momentos. En el momento del accidente, estaba luchando en el top 5, siendo quinto cuando, al tratar de pasar a Pedro Acosta, Aldeguer se le llevó por delante.

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