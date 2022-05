Ducati avisa: "Nuestros pilotos se lo pensarán dos veces antes de irse a otro equipo"

Cargar el reproductor de audio

En mitad de una temporada protagonizada por el mercado de fichajes, es probable que el fabricante italiano modifique su alineación para la temporada 2023, y se espera que Jack Miller pierda su lugar en el equipo de fábrica.

Jorge Martín, y el ganador del Gran Premio de Francia, Enea Bastianini, son los favoritos para obtener el asiento del australiano, y el segundo fortaleció su reclamo después de obtener su tercera victoria de la temporada el fin de semana pasado en Le Mans.

"Creo que cualquier piloto que pertenezca a Ducati hoy lo pensará dos veces antes de ir a otro lado", dijo Ciabatti a Motorsport.com. "No solo porque la moto es muy competitiva, creo que el paquete general, el tipo de soporte técnico que brindamos a todo el equipo independiente".

"Es algo que creo que los pilotos y los equipos aprecian mucho. Por otro lado, no creo que queden tantas oportunidades, o buenas oportunidades, en el mercado".

"Obviamente, tenemos que ver qué hará Honda. Por lo visto, parece que no quieren seguir con Pol [Espargaró]. Y luego está si Aprilia quiere cambiar a sus pilotos, cosa que no creo. Si miramos los equipos de fábrica, desafortunadamente debido a la decisión de Suzuki [tras su salida del mundial], no queda mucho más, tal vez KTM.

"Pero no veo el mercado tan activo y estresante, por lo que los pilotos que pueden obtener muy buenos resultados con una Ducati estoy bastante seguro de que escucharán una propuesta de Ducati antes de ir a otro lado".

Miller ha estado en conversaciones con Honda sobre un regreso a LCR, mientras que el tres veces ganador de la carrera de MotoGP también ha sido vinculado a un cambio de KTM. Ciabatti, por su parte, asegura que a Ducati le gustaría continuar con Miller de alguna manera, pero admite que cualquier oferta probablemente no sea de su agrado.

También señala que Ducati está cerca de asegurar a Martin y Bastianini para 2023 dentro de su grupo de pilotos.

"Siempre dijimos que queríamos asegurar a los dos, y creo que básicamente estamos ahí", dijo Ciabatti. "Obviamente, también queríamos ver si podíamos continuar de alguna manera con Jack [Miller] porque Jack es un gran piloto y lo queremos mucho".

"Creo que podemos ofrecerle algo que quizás no considere lo suficientemente bueno para él y podría tomar una dirección diferente. Afortunadamente teníamos más de dos motos en la parrilla y una muy buena relación con nuestros equipos independientes para ver si podemos encontrar una solución".

"Pero, como dije, estamos en esa etapa en la que debemos evaluar un poco la situación y, con suerte, entre Mugello y Assen llegar a una configuración concluyente".