Ducati se asegura mantener, junto a VR46 y Gresini, seis motos en la parrilla de MotoGP

Si ayer era Gresini quien hacía público un acuerdo multianual con Ducati para mantenerse como equipo satélite del fabricante italiano en MotoGP, este viernes ha sido la escudería propiedad de Valentino Rossi, el Pertamina Enduro VR46 Racing Team, el que ha anunciado la extensión del contrato con el constructor de Bolonia para los próximo tres años, hasta final de 2029, como 'Factory Supported Team', una relación que se inició en 2022.

De esta manera, a sus dos motos oficiales de fábrica, con Marc Márquez y Pedro Acosta, Ducati sumará cuatro prototipos más de la nueva moto DesmosediciGP de 850cc, que estarán en manos de Joan Mir y Daniel Holgado, en el box de Gresini, y de Fermín Aldeguer, en el garaje del VR46, a la espera de confirmarse el segundo piloto que, ahora mismo, todo apunta a que será el italiano Nicolò Bulega, este año liderando de forma aplastante el WorldSBK con el equipo oficial de Bolonia.

Con el cambio del reglamento técnico para 2027, Ducati está desarrollando un prototipo de 850cc, más ligero, con menos aerodinámica, sin dispositivos de altura y con neumáticos Pirelli. En la primera carrera de la temporada, las seis motos de Ducati serán iguales.

Sin embargo, el fabricante sigue manteniendo un doble status, las motos 'full factory', y las satélite. Mientras las primeras irán recibiendo las actualizaciones que se hagan durante la temporada, las segundas, sobre el papel, empezarán y terminaran el año sin grandes cambios, por lo que el precio también es diferente.

Además de Márquez y Acosta, evidentemente, también Fermín Aldeguer compite como piloto contratado de Ducati, y en 2027 con el VR46 gozará de trato de piloto oficial con moto 'full factory'. Por contrato, Aldeguer recibirá las evoluciones que introduzca el equipo oficial, en el siguiente gran premio que eso suceda. También tendrá moto 'oficial' Joan Mir, pese a que el corredor mallorquín está contratado por Gresini, que pagará la moto 'full factory' para el campeón de MotoGP de 2020.

Como Mir, también está contratado por Gresini Holgado, que dispondrá de una moto GP27 satélite. Eso es, en principio, sin grandes evoluciones.

La segunda moto del equipo VR46 será también una versión satélite, como la de Holgado, ya sea Bulega el piloto que se suba a ella, o no, pese a que el italiano correrá con contrato con el fabricante de Bolonia, con el que renovó, en 2025, por dos temporadas, hasta final de 2027.

VR46 y Ducati

Por reglamento, seis motos como máximo

Durante tres temporadas (2022-2024), Ducati contó con un despliegue de ocho unidades en la parrilla de MotoGP, añadiendo a la lista al equipo Pramac, al que se consideraba una formación semi-oficial que llegó a ganar el campeonato del mundo, con Jorge Martín, en 2024.

Sin embargo, desavenencias entre el propietario de la escudería, Paolo Campinoti, y los responsables de Ducati, abocaron a una separación que acabó con Pramac asociándose a Yamaha.

La perdida de esas dos motos, unido a que Aprilia cuenta ahora con un equipo filial, el Trakchouse, casi más fuerte que el oficial, ha llevado a que la casa de Noale esté, ahora mismo, discutiendo el dominio a Ducati en MotoGP. Por eso motivo, desde Bolonia se intentaron dar pasos, discretamente en los últimos meses, para captar a un nuevo cliente y volver a la fórmula de las ocho motos lo antes posible.

La reacción del promotor del campeonato fue introducir un cambio en el reglamento y prohibir más de seis motos iguales en parrilla, una regla que se hizo pública el pasado 22 de junio, cuando la Comisión de Grandes Premios anunció, conjuntamente, la eliminación de los dispositivos de altura, el aumento de la distancia de los pilotos en parrilla para la salida, y fijar un máximos de seis motos por fabricante a partir de 2028.