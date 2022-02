Dovizioso: "La Yamaha solo es rápida si la pilotas como Quartararo"

Cargar el reproductor de audio

El italiano interrumpió su año sabático tras salir de Ducati para volver a MotoGP las cinco últimas carreras de 2021 al manillar de una Yamaha 2020 del equipo WithU RNF, la que dejó vacante el lesionado Franco Morbidelli, que dio el salto al equipo oficial tras recuperarse de la rodilla.

Para Andrea Dovizioso, lo atractivo del acuerdo con Yamaha era que iba a contar en 2022 con una moto oficial de fábrica, aunque encuadrado en el equipo satélite. En los primeros test del año, celebrados en Sepang el pasado fin de semana, el italiano se dio cuenta de que la nueva M1 no va a ser un potro fácil de lidiar.

Dovizioso terminó 22º en la combinada de tiempos (1.59.284), a más de 1.1 segundos del más rápido, Enea Bastianini, y a casi un segundo de Fabio Quartararo, sobre el papel con la misma moto que el veterano piloto de Forli, que cumple 36 años el próximo mes.

"No puedo estar contento ni con la velocidad ni con el ritmo", admitió Dovizioso a la conclusión de los ensayos.

"Durante estos dos días me he dado cuenta de que si no pilotas la Yamaha como lo hace Fabio es muy difícil ir rápido, esta moto, tal y como es ahora, solo es capaz de pilotarla él. Es una situación extraña, tienes que pilotar como él para ser competitivo y sacar cosas muy buenas que tiene la moto", una situación parecida a la que muchos criticaron a Honda, asegurando que su moto solo la puede pilotar Marc Márquez.

Subcampeón del mundo con Ducati entre 2017 y 2019, Dovizioso afronta su temporada 15ª en la clase reina, a la que llegó en 2008, lo que le permite tener una experiencia y conocimientos como pocos en MotoGP, y detectar lo que necesita la moto para ir rápido.

"Tienes que trabajar como Fabio en la entrada y centro de la curva, pero la moto no es tan buena en la salida y no puedes aprovechar ese punto para ser rápido. Esto hace que sea difícil ir deprisa así, como lo hace Fabio. Frena muy bien, profundo, y logra ser muy rápido en la mitad de la curva, dejando fluir la moto. No intenta usar tanto la parte trasera para acelerar, gana mucho en frenada y en mitad de curva. Esto es algo muy bueno que deberemos intentar hacer nosotros", valora.

"Intenté estudiar los datos, pero es muy difícil copiar a los demás pilotos. Se pueden estudiar, analizar, comprender si hay algo que puedas hacer, aplicarlo. Tal vez pueda ayudarte a ser mejor en algunas áreas donde otros lo son, pero en general tienes que encontrar tu propio camino. Pero en mi opinión, ahora mismo solo existe ese camino: pilotar como Fabio. Este es un momento difícil y todavía no tengo la confianza necesaria", encajó.

MotoGP viaja ahora a Indonesia, donde el fin de semana contará con tres nuevos días de test en el inédito circuito de Mandalika. Ese cambio de escenario, según Dovizioso, no traerá grandes diferencias.

"Hoy en día en MotoGP todo el mundo es competitivo, ya no es como antes, cuando salían tus características más o menos en función de la pista. Ahora todos estamos muy cerca en todos los circuitos, por lo que si no usas bien el paquete que tienes, fácilmente te quedas atrás. Para ser sincero, esperaba estar más adelante en la adaptación a la moto, porque eso es lo que me puede acercar en los tiempos".

Como dijo su jefe técnico a Motorsport.com, Ramón Forcada, “Dovizioso sabe lo que tiene que hacer para ir rápido, pero le cuesta”, y sigue costándole por lo visto en Sepang.

"Con las cinco carreras y los test del año pasado, además de los de este año, está claro que es lo que hay que hacer con la moto para ser más rápido y lo que no funciona y por qué es difícil ser rápido en la aceleración y usar el agarre para ir rápido", admite.

"La situación se complica porque ya no tienes más ases en la manga para usar, debes ir en una dirección determinada y ya, porque la moto tiene una características muy especiales. En mi opinión en términos de chasis, frenada e inserción en la curva, sigue siendo una gran moto, pero tiene otros aspectos en los que sufrimos mucho, por lo que si no conduces de la manera específica como lo hace Fabio, todo se vuelve un poco más complicado", zanja el de Forli.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing, team 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 2 / 50 Foto de: MotoGP Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 3 / 50 Foto de: MotoGP Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 4 / 50 Foto de: MotoGP Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 5 / 50 Foto de: MotoGP Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF MotoGP Racing , Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF MotoGP Racing , Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF MotoGP Racing , Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 27 / 50 Foto de: Dorna Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 28 / 50 Foto de: Dorna Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 29 / 50 Foto de: Dorna Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 30 / 50 Foto de: Dorna Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 31 / 50 Foto de: Dorna Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 32 / 50 Foto de: Dorna Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 33 / 50 Foto de: Dorna Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 34 / 50 Foto de: Dorna Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 35 / 50 Foto de: Dorna Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 36 / 50 Foto de: Dorna Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 37 / 50 Foto de: Dorna Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 38 / 50 Foto de: Dorna Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images