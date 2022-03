Yamaha, "sin respuesta" ante el desastre en Qatar

Cargar el reproductor de audio

El piloto italiano Andrea Dovizioso debutó con la Yamaha oficial del equipo RNF Racing en la primera carrera de la temporada 2022, el pasado domingo en Qatar.

Tras ocho años a los mandos de una Ducati y sin experiencia sobre una Yamaha desde 2012, cuando era piloto del equipo Tech3, Dovizioso ha tenido problemas desde que regresó a la competición para las últimas cinco rondas de 2021 con el Petronas SRT, tras un año sabático.

Después de los entrenamientos de pretemporada, el italiano admitió que estaba empezando a entender la forma de pilotar la M1, pero que seguía "perdiendo demasiado" sobre la moto, y su fin de semana en Qatar fue extremadamente difícil.

Tras clasificar en la 20ª posición y verse perjudicado por las condiciones de viento del sábado, Dovizioso terminó la carrera en la 14ª posición, a 27,3s del ganador, Enea Bastianini, mientras peleaba con la alta presión que tenían sus neumáticos delanteros.

"Al principio de la carrera tuvimos algunos problemas con la presión [de los neumáticos delanteros]", reveló. "Acabé con el neumático, pero esto es normal por la forma en que hay que pilotar la Yamaha ahora".

"Cuando estás luchando con la parte delantera y no eres capaz de ganar velocidad en las curvas, utilizas mucho los bordes del neumático trasero y no puedes hacer eso porque has perdido el neumático".

Después de intentar arreglar la pérdida de la parte delantera, Dovizioso relata que "ahí ya pude rodar solo y pude pilotar de forma normal", y sus tiempos de vuelta se convirtieron "en aceptables".

"Algo pasó, Yamaha tiene que entenderlo. Pero todas las Yamahas tuvieron problemas con eso".

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dovizioso añadió que, aunque la alta presión de los neumáticos delanteros le estaba causando grandes contratiempos, en realidad no era el principal problema al que se enfrentaba con la Yamaha y que únicamente lo acentuaba.

"No tengo una buena respuesta porque tienen que estudiarlo, tienen algunas ideas", dijo cuando se le preguntó si creía que su problema con la presión de los neumáticos era por algo específico de la pista".

"Cuando tienes un problema de presión no es un problema de la moto. Así que tenemos que entenderlo y gestionarlo de una manera mejor".

El actual campeón del mundo, Fabio Quartararo, también sufrió este mismo problema de presión demasiado alta en su neumático delantero el pasado domingo, lo que le llevó a no poder hacer más que un noveno puesto en el inicio de una defensa del título que, según admitiría posteriormente, le tiene "preocupado".