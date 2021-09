Dovizioso: "La Yamaha es un poco extraña"

El debut de Andrea Dovizioso con los colores del Petronas SRT no fue lo que se dice un sueño. Ver en la parte trasera de la parrilla del Gran Premio de San Marino al dream team italiano formado junto a Valentino Rossi fue ciertamente decepcionante, pero el de Forli no se sorprendió demasiado por ser último bajo la bandera a cuadros.

El tres veces subcampeón del mundo terminó en la 21ª posición, long lap penalty incluida, pero cree que la carrera de Misano le sirvió para empezar a entender mejor su Yamaha M1 'Spec B', después de ocho años subido a una moto muy diferente como la Ducati.

"Más que de la carrera, podemos hablar del fin de semana. Juntamos mucha información. Tuvimos la oportunidad de rodar mucho en seco y también en mojado. Fue muy importante, tanto para mí como para Yamaha, entender muchas cosas. La carrera fue buena para aprender y para recibir información. Antes de la carrera no tenía la velocidad para mantenerme en el grupo, quizás me faltaba medio segundo, pero hoy [domingo] me he mantenido ahí", dijo Dovizioso tras la carrera.

(Antes de seguir leyendo, haz click en el enlace o sobre la imagen para ver todas las fotos de la carrera de MotoGP del GP de San Marino 2021)

"Luego cometí un error y tuve que hacer una long lap penalty, pero después mi ritmo mejoró mucho y fui más rápido que en los entrenamientos. Ahora tengo que intentar ponerlo todo en orden, tratando de explicar mis sensaciones al equipo lo mejor que pueda. En ese momento podré intentar aprovechar mejor el potencial de la moto".

A lo largo de la temporada, varios pilotos han tenido problemas con esta moto, desde Franco Morbidelli, que empezó el campeonato con ella, hasta sus sustitutos Cal Crutchlow, Jake Dixon y Garrett Gerloff. Le preguntaron a Andrea si ya tenía una idea de por qué.

"Creo que es bastante normal. No sé qué diferencia hay con la moto oficial. Aparte de eso, solo Fabio [Quartararo] me parece que está haciendo grandes cosas en este momento con la Yamaha, pero eso es algo que me queda demasiado lejos en este momento. Mi moto es especial, tiene varios puntos positivos, pero hay que conducirla de forma especial. Necesitaré tiempo para adaptarme y entenderlo todo bien".

"La forma de utilizarla en las frenadas es un poco extraña, pero también el hecho de que haya mejorado en la última parte de la carrera. Por eso es muy importante tratar de entender todo lo mejor posible. Tengo mucha información, pero aún no conozco la moto lo suficiente como para entender por qué suceden ciertas cosas. Sin embargo, durante la carrera hubo varios momentos en los que sentí las cosas buenas de la moto, pero no pude explotar su potencial y creo que eso es importante".

Luego entró en detalles sobre lo que quería decir cuando afirmaba que hay que pilotar de una forma "especial": "Solo hay que ver la forma en que Fabio la pilota: hay que frenar muy a fondo y coger mucha velocidad en el centro de la curva. Es la única manera de explotar su potencial, porque es lo que necesita. Esto es especial, con las otras motos de MotoGP tienes que pilotar de forma diferente. Quizá Suzuki se acerque, pero con todos los demás es diferente".

Este martes y el miércoles, Dovizioso tendrá dos días de test en Misano que le serán muy útiles para intentar acelerar este proceso de aprendizaje.

"Seguro que la mejor manera de hacer un test es después de la carrera. Si tienes que probar cosas nuevas o si estás en las condiciones que estoy yo, teniendo que adaptarte para sacar el potencial de la moto, es perfecto. Hay un día para recuperarse, luego dos días si el tiempo es bueno. Creo que es principalmente el piloto el que tiene que adaptarse a la moto, pero el equipo también tiene que ser bueno para ayudarte.

Por último, cuando le sugirieron si cree que Quartararo está enmascarando los problemas de la M1, contestó: "El piloto más fuerte de cualquier marca siempre enmascara los problemas. Luego depende de la temporada. No cabe duda de que Fabio está haciendo algo especial, porque es el único que ha conseguido entender cómo sacar el máximo partido a esta moto. Pero me cuesta decir por qué, porque soy el primero que no lo explota. Es un poco pronto para hablar de eso".