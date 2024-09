¿Volverá Andrea Dovizioso a MotoGP con Yamaha?

Desde que Andrea Dovizioso dijera adiós a la categoría reina en el Gran Premio de San Marino 2022, parecía que el italiano no volvería a subirse a una MotoGP, aunque recientemente acabó encima de la Yamaha M1 para ayudar al fabricante japonés en el desarrollo de sus herramientas debido a que su probador, Cal Crutchlow estaba lesionado.

El regreso de Andrea Dovizioso: MotoGP Dovizioso sorprende como probador de Yamaha en el test de Misano

El de Forlimpopoli acabó muy contento con sus vueltas en el trazado de Misano, y aseguró que pudo hacer todo lo que solía hacer a la perfección con la maquinaria de los tres diapasones: "Ha sido muy bueno volver a pilotar una MotoGP. Estas motos son únicas, y después de dos años, volver a sentir esa rigidez y esa potencia fue realmente bueno".

"Hice una prueba en Mugello antes de mi test aquí, en Misano, y después de eso, cuando vine, la sensación era normal. Pude apretar y mi frenada empezó a recuperarse", dijo en la web oficial del campeonato. "Fue una buena sensación porque era mi manera de ser agresivo y de ser rápido, y el tiempo por vuelta no era tan malo, era importante".

"En dos años han pasado muchas cosas. Son mucho más rápidos por muchas razones, todo el desarrollo e incluso los neumáticos, pero ha sido muy bonito sentirlo todo, aunque sea un segundo, un segundo y medio más lento", explicó antes de que se le preguntara si era posible un regreso al mundial tras su retirada a los 36 años.

"No lo sé, no es el momento de hablar de eso. [En Yamaha] Están involucrados en muchas cosas porque están creando el segundo equipo con Pramac, están apretando mucho para intentar volver", indicó. "Están poniendo mucho dinero y esfuerzo para crear la mejor situación. Lleva tiempo, van paso a paso, así que ahora no es el momento de hablar de eso, ha sido muy bueno pasar todo este fin de semana en la pista con ellos y eso es todo por ahora".

Y aunque no haya nada cerrado en el corto o largo plazo, Andrea Dovizioso volverá a subirse a la moto de los nipones próximamente, como confirmó el director del equipo de fábrica, Massimo Meregalli: "Ahora tenemos previsto otra prueba en Jerez en noviembre, donde si Cal [Crutchlow] no puede pilotar, y será muy improbable que pueda hacerlo, ya le hemos pedido a 'Dovi' que se una. La primera impresión ha sido muy, muy buena, ha trabajado muy bien, se ha metido de lleno en el proyecto, es muy analítico, parece más un ingeniero que un piloto".

