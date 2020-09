Dovizioso: "Veo un poco más fuerte a Mir que a Quartararo"

Los cuatro primeros del campeonato llegaban separados por solo cuatro puntos a Barcelona, con Andrea Dovizioso al frente. El italiano, sin embargo, perdió el liderato tras no poder acabar la carrera y ahora se queda cuarto a 24 puntos del nuevo líder, Fabio Quartararo, que ganó.

Aunque el Mundial sigue muy abierto, ya se ha creado una brecha de 31 puntos con el quinto, Franco Morbidelli, y parece que serán los cuatro primeros los que se jugarán la corona de 2020 en las seis carreras que restan.

De ellos, Joan Mir ya es segundo a 8 puntos de Quartararo, mientras que Maverick Viñales, tercero, se ha quedado a 18. El piloto de Suzuki es señalado por muchos como el hombre más fuerte en estos momentos, por más que siga sin haber ganado una carrera en MotoGP. El de Palma es el que más puntos ha sumado en las cinco últimas carreras, 89 de 125.

Para Dovizioso, el binomio Mir-Suzuki está por encima del formado por Quartararo y Yamaha.

"Sinceramente, hasta la fecha veo un un poco más competitivo a Suzuki con Mir para el campeonato. Pero realmente muy poco sobre la pareja Quartararo-Yamaha", dijo Dovizioso tras el GP de Catalunya.

El italiano, por su parte, sigue a vueltas con los neumáticos.

"El punto es que nos falta velocidad. En Francia podemos hacerlo mejor. Es una esperanza, pero es inútil prometer cosas. Los que está delante de mí son más constantes y más rápidos. Sobre el papel es difícil, pero no imposible. No es la presión del campeonato lo que me frena. Ojalá lo fuera. Es el neumático de este año. Cuando los pruebas son una cosa y cuando vas a trabajar en ellos, otra. Lo que siempre he hecho y solía funcionar, ya no funciona y apenas puedo cambiar. Ese es el punto. Es más complicado para nosotros", zanja.

