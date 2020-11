Dovizioso: "Suzuki es el presente y serán muy competitivos en el futuro"

Dovizioso se había convertido en el principal rival de Marc Márquez en los últimos tres años, acabando subcampeón del mundo en todos ellos y consiguiendo 12 victorias, algunas de ellas tras un mano a mano con el español.

Sin embargo, el piloto de Ducati no ha podido aprovechar la larga baja por lesión de Márquez. Desde la pretemporada se ha venido quejando de los nuevos neumáticos introducidos por Michelin en 2020, algo que le ha afectado particularmente.

A pesar de que comenzó el año con un podio y de que ganó en la cuarta carrera, desde entonces no ha vuelto a subir al cajón. Ni siquiera la irregularidad del resto de rivales, que incluso le permitió ser líder a mitad de campeonato, le ha valido para pelear hasta el final por un título que salvo hecatombe irá a parar a manos de Joan Mir.

Lo que necesita Mir para ser campeón en el GP de Valencia: Las cuentas de Mir para ser campeón de MotoGP 2020

"Después de los tres años que hicimos, las sensaciones no son buenas. Te das cuenta de que no tienes ninguna carta que jugar. Lo intentas, aprietas, pero no consigues nada. Todo es muy difícil y no es agradable. No quería terminar de esta manera, pero hay muchas razones para que sea así. El campeonato ha sido extraño por muchas razones, y también sin Marc ha sido extraño. Pero con Marc o sin Marc, todo el mundo dio el 100%. Así que todos hicimos lo máximo con o sin Marc", comentó Dovizioso tras la carrera de Valencia.

El de Forlì, que ahora ha caído hasta la sexta plaza de la tabla a 45 puntos de Mir tras ser octavo en Cheste, augura que el éxito de Suzuki –que tiene a tiro los títulos de pilotos, marcas y equipos– no va a ser flor de un día.

"Con este neumático no se puede predecir la próxima temporada, aunque el calendario sea normal. Suzuki y sus pilotos son el presente. Son realmente muy competitivos, especialmente en carrera. Seguro que lo harán en el futuro, pero este neumático lo cambió todo. A unos le fue mejor que a otros ahora, pero ahora este es el campeonato", remachó.