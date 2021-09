Dovizioso: “La sensación con la Yamaha es extraña, pero en el buen sentido”

Misano.- El italiano completa esta temporada la alineación del Sepang Racing Team (SRT), equipo rebautizado con vistas al curso que viene como RNF sin que nadie sepa qué significa, como vecino de taller de Valentino Rossi.

Serán cinco las pruebas que el de Forli llevará a cabo con una Yamaha que parte de la base del prototipo de 2019. Ese ha sido el peaje que ha tenido que pagar para poder disponer de una M1 de fábrica el año que viene.

Dovizioso, que en 2012 ya corrió con una M1, entonces de la escudería Tech3, se encuentra en ese proceso de readaptación a una moto que nada tiene que ver con la Demosedici con la que fue subcampeón en tres ocasiones. Está obligado a hacer un reset, un proceso que no es inmediato.

En su primera jornada después de su reaparición, Dovi finalizó el último el primer entrenamiento, a dos segundos y medio de Maverick Viñales, el más veloz, y el 21º el segundo, completamente condicionado por el agua.

“La sensación ha sido extraña, porque la moto es muy distinta [a la Ducati], pero en el buen sentido. La posición es la clave en este momento, y aún no estoy habituado a ella. Creo que la Yamaha es la moto más grande y larga del campeonato, y por cómo está hecha debe ser así”, resumió Dovizioso, quien, según dijo, no buscó el tiempo en ningún momento.

“Cuando aún no tienes la posición clara no eres capaz de frenar cómo quieres y dónde quieres. Todo este proceso por el que ahora paso normalmente lo haces durante los test de invierno. Por eso he decidido hacer esta carrera, para ganar tiempo y poder sacar todo el partido posible del test [del martes y el miércoles]”, prosiguió el #04, antes de concluir: “Las sensaciones seguramente cambiarán cuando vaya más rápido”.

