Dovizioso: “Cada vez se asume más riesgo porque las sanciones son leves“

El tema de la seguridad en MotoGP se ha puesto de actualidad después del tremendo accidente que protagonizaron Johann Zarco y Franco Morbidelli en el Gran Premio de Austria.

Este hecho, y otros ocurridos el pasado fin de semana, han abierto un debate sobre el papel de los comisarios de la FIM, sobre el cual Andrea Dovizioso también dio su opinión y señaló algo que según él deberían mejorar.

"Es un trabajo muy difícil de hacer y gestionar. En la comisión de seguridad siempre tratamos de hablar para mejorar y hay un punto en el que podemos hacerlo, la forma de penalizar cuando te sales del circuito", expuso Dovizioso.

"Como hay mas asfalto, nos salimos mucho y la penalización es leve. Cada vez comprueban mejor si el piloto está dentro o fuera. La gente se excede porque sabe que hay asfalto. De cara al futuro es mejor aumentar las penalizaciones. Poder salirse de la pista debe servir para la seguridad, no para añadir riesgos extra. Todo el mundo está subiendo la intensidad. Asumen más riesgos porque hay asfalto. Si cada vez que te pasas hubiese gravilla, frenarían antes".

El Red Bull Ring ha hecho cambios para este fin de semana en la curva del accidente entre Zarco y Morbidelli para mejorar la seguridad.

"Si pasa algo puedes irte recto contra un piloto que venga. Es difícil que todos los trazados sean perfectos en seguridad. Creo que han cambiado el airfence y supongo que será más seguro", afirmó.

El ganador de la última carrera en Spielberg ya es segundo del campeonato y parte como favorito a repetir este fin de semana. No obstante, cree que todavía necesita dar un paso más para pelear por el título en otros circuitos.

"Han sido muy extrañas las sensaciones tras la carrera, más porque no estaba los fans y mis amigos que por mi futuro. En esto estoy relajado. Estoy centrado en la temporada. Hemos demostrado un buen ritmo, pero aún no estoy bien en mitad y a la salida de la curva. Antes del Gran Premio estudiamos y entendimos muchas cosas. Fuimos capaces de plasmar lo que habíamos pensado y todo funcionó. El circuito funciona y mi estilo también se adapta. En Jerez y Brno perdía en frenada con las otras Ducati y aquí iba por delante. Dimos un paso. No creo que nos baste para otros circuitos", zanjó.

