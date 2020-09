A las puertas de la sexta parada del calendario que se disputará este fin de semana en Misano, Dovizioso circula el segundo en la tabla general, a solo tres puntos del líder, Fabio Quartararo. La inestabilidad que se ha instaurado en MotoGP y la ausencia de Marc Márquez han hecho que muchos le señalen a él como el principal favorito a llevarse el título. Y a pesar de ello, a día de hoy el #04 no tiene moto para el año que viene, al menos si uno se guía por las palabras que salen de su boca.

Hace poco menos de un mes que el de Forlì hizo público que en 2021 no seguirá en Ducati, y la rapidez con la que se movió el mercado no le dejan demasiadas opciones. Mucho menos si lo que está buscando es una montura que la permita volver a pelear por el Mundial como lo ha hecho los tres últimos ejercicios.

A pesar de ello, Dovizioso ha preferido arriesgarse a quedarse a pie la próxima temporada antes que seguir enfundado en el mono de la marca de Borgo Panigale.

En una entrevista concedida al sitio oficial del campeonato, el italiano dio algunas pistas acerca de los motivos que le han llevado a marcharse de Ducati. El día del anuncio fue muy críptico y ambiguo, pero poco a poco ha comenzado a soltarse.

“Fue complicado tomar la decisión [de no renovar]. Por varias razones. Esto no es algo que ocurra de un día para otro”, arrancó Dovizioso, que en los últimos años ha ejercido de indiscutible líder del proyecto a pesar de que, de puertas hacia adentro, se ha quejado de no haber recibido el apoyo que requería.

En ese sentido hay que tener en cuenta el papel de Gigi Dall’Igna, director general, con quien el de Forlì ha tenido una relación no siempre plácida.

“Cuando trabajas con italianos, está muy bien porque puede conseguir grandes cosas, cosas que son casi imposibles. En Ducati hay ciertas personas muy interesantes, muy inteligentes. Pero por otro lado es complicado porque el enfoque de los italianos es particular, y no siempre logras ponerte de acuerdo. Litigamos mucho durante estos años, porque muchas veces no coincidíamos en la dirección que debíamos tomar”, prosigue Desmodovi, antes de insistir en su intención de seguir en MotoGP, solo si la oferta que le llega le permite seguir siendo competitivo.

“Después de mi trayectoria, estar en MotoGP simplemente por estar, no me interesa. Ya he vivido en esta situación, siendo el líder, y no pude pelear por el Mundial. Eso es malo. Veremos qué me depara el futuro; por el momento no tengo nada concreto. Algo saldrá, seguro, pero estoy muy sereno y centrado en este campeonato”, remacha Dovi.

↓ Todos los pilotos que han ganado carreras con Ducati ↓