Dovizioso: "Rossi es agresivo, pero no hace estupideces"

Maverick Viñales se escapó prácticamente nada más arrancar la carrera y cuando Marc Márquez llegó a la segunda posición intentó la persecución sin éxito, rodando ambos en solitario la mayor parte de las vueltas. Por detrás, Andrea Dovizioso y Valentino Rossi mantuvieron un pulso hasta el final por el tercer escalón del podio que se decantó del lado de Ducati.

El de Forlì, que certificó su tercer subcampeonato de MotoGP consecutivo, apostó por tirar y tener a su compatriota a rueda, a pesar del peligro que representaba que su rival le estudiase durante todas las vueltas.

"Cuando estás delante nunca sabes cuáles son los puntos fuertes y débiles de tu rival", explica Dovizioso. "Pero fue la estrategia correcta, en primer lugar porque los neumáticos se calientan mucho cuando sigues otra moto, y luego porque tuve mejor aceleración. Sabía que para un piloto Yamaha habría sido difícil contra un Ducati ".

El desgaste de los neumáticos jugaba un papel clave en la carrera y la preocupación por llegar con ellos al final hizo que tuviese que ir con cuidado.

"Bajé la velocidad en curva porque los neumáticos no me permitían hacer más, pero esto no significa que fuésemos lentos. Cuando Rossi me pasó, entendí que él también iba al límite, no tenía tantas cartas que jugarse. En perspectiva, puedo decir que tenía más cartas que jugar que Valentino", afirma.

A pesar de que Rossi lo dio todo por volver subir a un podio 14 grandes premios después, Dovizioso elogió la limpieza de su adversario.

"Valentino nunca se rinde, es agresivo pero no está loco. No hace estupideces. También porque había el riesgo de que Rins nos cogiera. Fue una buena batalla, pero pude defenderme. Utilicé los mapas más suaves para evitar desgastar los neumáticos", zanja.

Información adicional de Oriol Puigdemont