Después de seis grandes, Andrea Dovizioso suma 76 puntos, una media de 12,66 por carrera o lo que es lo mismo menos de un cuarto puesto por cita. El italiano arrancó el curso con un tercer puesto en Jerez y ganó el cuarto gran premio del año en Austria. Sin embargo, en ninguno los otros cuatro ha pasado de la quinta plaza.

El séptimo puesto el pasado domingo le dio el liderato de MotoGP, favorecido por la caída de Fabio Quartararo, que ahora está a seis puntos.

La irregularidad está marcando un atípico 2020, en el que hasta el noveno, Takaaki Nakagami, la diferencia es de 23 puntos y cualquiera de ellos podría salir líder tras el Gran Premio de Emilia Romagna. A punto de cumplirse el ecuador de la temporada, parece que nadie quiere ser campeón este año.

"Este campeonato es de lo más alocado", señala Dovizioso. "Hay muchos altibajos por parte de todos. Tenemos que dar un paso adelante para estar en la lucha".

El subcampeón de MotoGP cree que tiene la clave para que esto sea así.

"Este año es mas desafiante, porque no sabes qué va a ocurrir el fin de semana y en el pasado sí. Nadie ha sido regular y hay una razón. Todos están tratando de ser más constantes, pero en cada carrera hay un nivel de agarre distinto, te encuentras condiciones diferentes. Tenemos que pilotar diferente, no resulta tan fácil ser constante en todos los circuitos", dijo, en referencia a los neumáticos.

El italiano se muestra mucho más confiado para este fin de semana después del test del pasado martes.

"Estoy muy contento del test. Nos marcamos dos objetivos y los cumplimos. Cambiamos un poco la puesta a punto para pilotar mejor y probamos algunas mejoras. Las sensaciones fueron mejores que el domingo, pero hay algunos pilotos muy rápidos. Ya veremos si lo probado da resultados. Parece que se va a aclarando la situación. Espero que así sea después del test".

Un problema que está persiguiendo al #04 este curso es hacer una vuelta rápida, lo cual le ha impedido salir todavía desde primera fila.

"Para mí siempre es difícil hacer una buena vuelta y en MotoGP es muy importante, pero no es el problema principal. La mayor parte de las carreras no he sido rápido", reconoce.

El piloto de Ducati sí está entre los inscritos para participar en el test de MotoGP con motos de calle en Portimao.

"En este campeonato tienes que hacer todo lo posible. Pilotar con una moto de calle es distinto porque no puedes entender todos los trucos del circuito, pero te puedes familiarizar y empezar mejor con la MotoGP", zanja.

Las fotos de Andrea Dovizioso en Misano