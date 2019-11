Dovizioso: "Es muy pronto para hablar de mercado"

Phillip Island.- Andrea Dovizioso no guarda especial buen recuerdo del Gran Premio de Australia. Aquí nunca ha ganado en MotoGP y solo suma dos podios, aunque el último fue hace un año. Sin embargo, ni siquiera ese dato le hace ser optimista para este fin de semana.

Las Ducati dieron la sorpresa entonces, como también lo hicieron en otros circuito a priori desfavorables a la Desmosedici. Sin embargo los problemas que están padeciendo esta temporada hacen temer que se acentúen en la pista australiana

"Espero un fin de semana difícil", reconoce Dovizioso. "Sobre el papel, no es una buena pista para nosotros. El año pasado logramos subir al podio, por lo que lo intentaremos de nuevo este año. Fuimos bien, pero también fuimos un poco más rápidos en otras pistas".

Al contrario que a muchos pilotos de la parrilla, a Desmodovi no le gusta especialmente el trazado de Phillip Island.

"Nuestros problemas son 50-50. No puedo pilotar al máximo aquí porque por mis características soy más fuerte en circuitos de stop & go. Aquí se frena muy poco, así que eso no ayuda a la moto", explica.

El clima en Australia siempre suele ser protagonista y dan lluvia a lo largo del Gran Premio.

"Los neumáticos y el viento influyen mucho, así que tendremos que ver qué condiciones encontraremos. Siempre hace viento, y no sabemos si está lloviendo o no. Hoy, por ejemplo, hace un calor increíble", indica.

Con la parrilla de MotoGP cerrada para la próxima temporada, ya se empieza a hablar de lo que ocurrirá en 2021. Prácticamente todos los pilotos acaban contrato, entre ellos Dovizioso y desde Italia se ha especulado por su fichaje por KTM o incluso la retirada.

"No hay nada por lo que pensar en algo como esto. El próximo año el mercado se abre para todos, por lo que cualquier cosa o casi cualquier cosa podría pasar como hace dos años. Es pronto para decir cosas así", zanjó.