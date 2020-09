El piloto de Ducati, subcampeón del mundo de MotoGP los tres últimos años, no pasa por su mejor momento. No tiene contrato ni ofertas para 2021 y cada vez tiene menos velocidad en pista.

El sábado, Andrea Dovizioso clasificó 17º en parrilla, un lugar ‘ideal’ para meterse en líos en la salida, como así fue.

Dovi salió rápido, ganó algunas posiciones, pero un movimiento en falso de Danilo Petrucci asustó a Joahnn Zarco, que frenó bruscamente en la segunda curva, impactando el #04 por detrás al francés. Los tres, por cierto, con una Ducati.

“Me concentré en hacer una buena salida, porque aquí la recta es muy larga. La frenada en la primera curva ha sido buena y he podido recuperar alguna plaza. No he visto que delante de mí pasara algo raro, un lance de carrera. Pero es muy triste caer en la segunda curva cuando estás luchando para intentar hacer una buena carrera. Creo que podría estar entre los seis primeros por ritmo”, explicó Dovi al final de la carrera.

Dovi llegó a Barcelona líder, pero ahora es cuarto con 24 puntos de desventaja sobre Quartararo.

“No somos veloces. No tengo el feeling para poder atacar a los pilotos de delante. No puedo saber si en la próxima carrera voy a ser mejor o más rápido. Tengo que ser capaz de volver a ser competitivo para poder pensar en el Mundial, que ahora mismo está muy abierto”, zanjó el de Forli.

Las fotos de Andrea Dovizioso en el GP de Catalunya