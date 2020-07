Dovizioso: “El nuevo neumático no se adapta a la Ducati”

El subcampeón del mundo de MotoGP las últimas tres temporadas no tuvo una jornada fácil, finalizando fuera del top 10 en las dos sesiones celebradas y a prácticamente un segundo del mejor tiempo marcado por Maverick Viñales.

Dovizioso fue capaz de dar 49 vueltas al Circuito de Jerez, donde comprobó el verdadero estado físico en el que se encuentra.

"Mi condición física es realmente buena", explicó Dovizioso al acabar el test. “Estas dos semanas, la gente a mi alrededor ha trabajado de manera perfecta. No tengo ningún dolor extraño mientras piloto. Tenía un poco de curiosidad con la MotoGP, pero todo fue bien. Me duele un poco en el corte, donde el mono roza. Pero no la clavícula".

La otra gran preocupación que tenía el piloto de Ducati era ver cómo se comportaba la Desmosedici en otro circuito con los nuevos compuestos que Michelin ha introducido para esta temporada.

"Este neumático no se adapta a la Ducati", afirma. "No lo tenemos bajo control. Creo que el potencial es mayor, pero diferente. Tenemos que concentrarnos en lo que no estamos haciendo bien. No puedo apretar todo lo que quiero y perdemos el potencial que tiene. Hay trabajo por hacer, pero hoy hemos recabado mucha información. Veremos si es suficiente para tomar el camino correcto. Tenemos que hacerlo lo antes posible".

“Mi tiempo no fue malo, pero no tan bueno como el más rápido. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. El test nos ayudó mucho porque en Qatar estábamos listos para pelear por el podio o algo más, pero cada pista es diferente, especialmente con 58ºC [en el asfalto]".

"Creo que este neumático puede marcar mucho esta temporada. Simplemente es diferente. No se trata de un pequeño cambio", zanjó.

↓ Las fotos del test de MotoGP en Jerez ↓