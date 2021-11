Dovizioso: "Ahora en MotoGP todos son rápidos y no es fácil estar con el grupo"

El italiano, que tiene en su cuenta 15 victorias en MotoGP, se hizo cargo de la SRT M1 con especificaciones de 2019 de Franco Morbidelli en el Gran Premio de San Marino tras el ascenso de su compatriota al equipo oficial de Yamaha, y Dovizioso seguirá con el equipo que pasará a llamarse RNF, en una M1 oficial en 2022.

Tras pasar gran parte de 2021 cumpliendo un año sabático y haber pilotado por última vez una Yamaha en 2012 antes de estar ocho años en Ducati, Dovizioso ha tenido problemas para adaptarse a la M1 del SRT.

Sintió que dio un paso importante durante el fin de semana de Austin, donde terminó 13º, pero le costó rodar con naturalidad en el Gran Premio de Emilia Romagna de la semana siguiente en Misano, aunque una vez más terminó 13º.

Antes del GP del Algarve de este fin de semana, Dovizioso dijo que está sufriendo en ciertas áreas de la M1 con especificación 2019, pero que en general "no está pilotando lo suficientemente bien".

"No me siento bien sobre la moto, pero creo que la mejora que hice en Austin después de Misano fue positiva, y creo que normal", afirmó cuando Motorsport.com le preguntó el jueves sobre cómo calificaría su proceso de adaptación hasta ahora.

"Pero lo que pasó en la segunda cita de Misano... No puedo estar contento, pero hasta la carrera no pude rodar en seco".

"En una situación como la mía, comparada con la de los demás pilotos, todavía no tengo ese instinto sobre la moto".

"Así que no sé si es normal lo que pasó en Misano, porque solo rodamos en el tramo seco de la carrera".

"Pero creo que es una mezcla de varias cosas, porque hay algo en la moto, en esta moto de 2019, que no funciona del todo bien".

"Y en esa área estoy perdiendo. En los otros aspectos todavía no estoy pilotando lo suficientemente bien".

"Así que estas dos semanas se creó esa situación, y MotoGP ahora es una locura. Todo el mundo es rápido y si estás en mi situación no es tan fácil estar en medio del grupo".

"Pero en general, en cualquier caso estoy ganando experiencia, y todo es bueno, todo es importante y es bonito tener la oportunidad de pilotar la nueva moto al final de la temporada".

Ante la pregunta de si podía especificar dónde estaba perdiendo más, Dovizioso añadió: "Seguro que estoy perdiendo en la aceleración".

"No soy tan bueno en la salida porque intento acelerar, pero no hay el agarre que quiero, así que no soy tan suave".

"Y también en la frenada, en comparación con la nueva Yamaha, estoy perdiendo. Creo que la nueva Yamaha es capaz de reducir la velocidad de una manera mejor".

"Así que estamos trabajando en pequeños detalles. Pero si se junta todo, pierdes tiempo al final de vuelta –especialmente en mi situación en la que todavía no estoy usando la moto de la mejor manera–".