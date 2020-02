Dovizioso: “Márquez estará delante en Qatar, no tengo duda sobre eso”

Después de tres días de trabajo en unas duras condiciones ambientales, Andrea Dovizioso completó este domingo 51 giros al trazado malasio para un total de 141 en los tres días de test, lo que le ha reproducido viejos problemas musculares en el cuello.

“Sí, no es lo mejor, pero estoy acostumbrado a conducir en esta condición, así que no fue una gran limitación”, explicó el italiano.

Este domingo, Dovi marcó el 14º mejor tiempo, a medio segundo del primero, siendo en el global de los tres días el 15º en la hoja de tiempos. Como resumen del test en Sepang, destacó a Maverick Viñales y Álex Rins.

“Lo que podemos ver del test es que Maverick está realmente fuerte en la simulación. Rins, realmente cómodo. Y no estamos tan lejos, así que esto es bueno. Hicimos nuestra mejor vuelta con el neumático duro, como Jack (Miller), así que esto es bueno. Pero aún así la confianza no es tan buena. Mejoramos esta mañana, hicimos algunas pruebas en la configuración antes de poner los neumáticos buenos. Entonces, eso fue importante. Y mejoramos un poco. Pero los neumáticos son algo extraño, diferentes. Entonces, lleva tiempo”, valoró.

Ducati siempre ha ido bien, en los últimos años, en este circuito.

“Malasia es un buen circuito para hacer un test y comparar, pero la temperatura y las condiciones estaban realmente en el límite. Tenemos que verlo en una pista diferente, a una temperatura diferente, si seremos los mismos que aquí. Porque tengo un gran signo de interrogación sobre la caída de los neumáticos”, dijo preocupado.

“Cuando haces dos, tres, cuatro salidas y divides las tandas, haces cuatro y cinco vueltas, es bastante consistente. Pero cuando haces una salida larga es completamente diferente. Parece [que se degrada] más que en el pasado. Pero la experiencia es solo aquí en Malasia con condiciones extremas, así que veremos en otras pistas”.

Michelin ha cambiado el compuesto y estructura de los neumáticos para 2020, un cambio que en Ducati apuntan que no le beneficiará.

“Es diferente. Primero, hay que adaptarse al cambio. Y el cambio no es tan fácil, ese es el primer punto. Segundo, en el ángulo máximo no tienes mucho agarre. Pero en el área de tracción tienes mucho. Entonces, cuando ingresas en las curvas, la parte trasera empuja de manera diferente a la delantera, en comparación con el año pasado. Y ese es el punto que crea algún límite o problema. Y es difícil de manejar, porque cuando la parte trasera empuja hacia adelante, tienes un mejor agarre para hacer algo, pero cuando entras en la curva es un poco peor. Aún estamos trabajando en eso, creo que hay un margen, espero, porque la sensación no es tan buena. Esta mañana mejoramos un poco la sensación, es por eso que pude hacer unas 10 vueltas buenas y especialmente un buen tiempo de vuelta con el neumático duro”.

Por último, le preguntaron al tres veces consecutivas subcampeón de MotoGP por Marc Márquez, que se recupera lentamente de su lesión en el hombro, y si le esperaba para la primera carrera de Qatar.

“Seguro, ¿por qué no? Estará delante nuevamente al ciento por ciento. No tengo ninguna duda sobre eso”, mató el tema.

