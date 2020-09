El corredor italiano sorprendió anunciando a mediados del pasado mes de agosto la decisión de no seguir en 2021 con Ducati, el equipo en el que afrontar su octava temporada en MotoGP. Desde entonces, se ha relacionado a Andrea Dovizioso con KTM, una posibilidad descartada por el constructor austríaco, y Aprilia, un equipo cuyo potencial no seduce al de Forli. Tal y como está el mercado ahora mismo, pocas opciones más le quedan al subcampeón del mundo de los tres últimos años.

El pasado sábado, Dovizioso asistió a un evento promocional en Milán de la marca Alpha Tauri, propiedad de Red Bull, uno de sus principales patrocinadores personales. Durante el evento, Dovi admitió que manejaba algunas ofertas, pero dejó claro que sólo seguirá corriendo si tiene posibilidades de luchar por el título.

“Melandri dio su opinión pero sin conocer los detalles”, dijo Dovizioso en referencia a unas declaraciones del veterano piloto italiano Marco Melandri, quien aseguró que aún creía en una ‘reconciliación’ entre Dovi y Ducati.

“Pensar que tomé la decisión de decir basta antes de Austria para ganar las dos carreras y luego reabrir las negociaciones no es cierto absolutamente. La verdad es que tomé la decisión por varias situaciones de las que no voy a hablar esta temporada”, explicaba el corredor en declaraciones recogidas por GPone.

El de Forli no quiere entrar en si Ducati hizo todo lo posible por retenerle, algo que obviamente no fue así ya que ni le presentó una oferta.

“Esto se lo tenéis que preguntar a ellos, no puedo decir nada al respecto, pero sé cuál es la realidad. Señalar con el dedo ahora a Ducati no estaría bien, nos estamos centrando con el equipo en conseguir los mejores resultados este año", dijo.

Lo único cierto es que Dovizioso, a día de hoy no tiene contrato para 2021, y nadie descarta incluso un año sabático, una situación complicada para un deportista de 34 años.

“Independientemente de mi relación con Ducati, que en los últimos años me ha dado tantas satisfacciones, y también momento difíciles, tengo que decir que el Dovizioso piloto es, ahora mismo, especialmente competitivo", asegura.

"Me siento fuerte y quiero seguir estando en la lucha por el campeonato de MotoGP las próximas temporadas. Pero para ello, hace falta tener un paquete competitivo. Dada mi edad y la experiencia que he ganado en los últimos años, puedo permitirme considerar ofertas válidas que me permitan luchar por el título, de lo contrario realmente no vale la pena. En este momento estoy abierto a todo, y como es normal se está avanzando en el tema, mientras seguimos en competición las cosas se van definiendo”, zanjó el italiano.