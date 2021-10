Dovizioso: "Los jóvenes deben entender que la agresividad no les hará campeones"

Las muertes de Hugo Millán, Jason Dupasquier y Dean Berta Viñales en solo cuatro meses ha llevado a todos los estamentos involucrados en el Mundial de MotoGP y el de Superbikes (WorldSBK) a comenzar a buscar fórmulas para tratar de evitar que tragedias así pasen a ser la norma en vez de la excepción.

Como es lógico, los pilotos de MotoGP son, por su experiencia, las voces más autorizadas en la materia. Y de entre todos ellos, si hay alguien a quien se le considera sensato este es Andrea Dovizioso.

A sus 35 años, el italiano es uno de los integrantes más cerebrales de la parrilla de las motos pesadas, circunstancia que, ya de por sí, le lleva a uno a escuchar sus reflexiones.

Es difícil recordarle al de Forli una maniobra que haya puesto en riesgo a un rival. Por todo ello, la opinión del corredor del Sepang Racing Team (SRT) es una de esas que merece ser escuchada en un momento tan delicado como el actual, sobre todo después de la sanción ejemplar que Dirección de Carrera le impuso a Deniz Öncü, por conducción irresponsable durante la prueba de Moto3 del último gran premio, en Austin. El turco fue considerado responsable del accidente múltiple que precedió a la segunda bandera roja, y por ello no podrá tomar parte en las próximas dos citas del Mundial, en Misano y Portimão.

“Los jóvenes deben entender que el respeto por los demás es importantísimo, y que la agresividad no les llevará a ser campeones del mundo. Nuestro deporte ya es de por sí peligroso, de modo que haciendo maniobras agresivas no llegarán a ninguna parte. Quien habitualmente rebasa el límite de la agresividad es que no entiende de motociclismo”, argumenta Dovizioso, que considera clave encontrar la diferencia entre ser agresivo puntualmente y rebasar el límite por sistema.

“Las batallas son bonitas, pero nunca se debe llegar al extremo de arriesgar la vida por ello. Esta es una generación de pilotos muy joven que está dispuesta a tomar demasiados riesgos para conseguir sus objetivos. Y eso demuestra que, quien lo hace, no es suficientemente maduro porque pasa por alto ciertos valores que son muy importantes”, añade el #04, que, sin embargo, no cree que la penalización a Öncü, por sí sola, pueda provocar un cambio de mentalidad en los más precoces.

“No creo que la sanción a Öncü marque la diferencia. Hay que encontrar una forma de sancionar a los pilotos jóvenes para que entiendan qué pasa y puede pasar, y se sensibilicen”, zanja Dovi.

En el podcast que encontrarás a continuación, el eminente psicólogo Pep Font explica cómo el estrés que sufren los jóvenes pilotos puede ser parte de la causa que les lleva a llegar al límite.

Pulsa en 'Versión completa' al final el artículo si aquí no te aparece el reproductor del podcast)