A pesar de haber sumado solo 15 puntos entre las dos carreras carreras en Misano, Andrea Dovizioso se puso líder en la primera y pudo conservarlo en la segunda. El italiano apenas tiene un punto sobre Fabio Quartararo y Maverick Viñales, mientras que Joan Mir está a cuatro.

Con los ocho primeros separados por 25 puntos, para el de Ducati este fin de semana es como si la temporada arrancase de nuevo y fuese un campeonato a siete carreras.

"Podríamos decir que la temporada empieza ahora, porque estamos todos muy cerca y las sensaciones no son las mejores con la moto. Es difícil cambiar eso, son cosas pequeñas y no sé cómo cambiarlas", comentó Dovizioso durante la rueda de prensa del Gran Premio de Catalunya.

El de Forlí ganó en Austria e hizo podio en la primera carrera en Jerez, pero en los otros cinco grandes premios no ha pasado de la quinta plaza. Para el #04 es una sorpresa estar en lo alto de la tabla.

"Salvo Austria y Jerez 1, no he conseguido estar realmente fuerte o ser rápido como en el pasado. Me sorprende mucho liderar el Mundial, pero como todos. Es muy extraño, siempre hay dificultades y todos acabamos sufriendo. Por eso la puntuación es tan baja. Nadie es constante ni regular".

Precisamente la regularidad es lo que cree que decantará quién acabará campeón, ya que no ve a nadie por encima del resto

"La constancia será la clave, sin duda. No habrá un único favorito, habrá una mezcla de diferentes pilotos. En el peor de los casos habrá que luchar entre los cinco primeros, algo que no he sido capaz de hacer hasta ahora.

Después de dos complicados fines de semana en Misano, Dovizioso espera que su Desmosedici se adapte mejor al Circuit de Barcelona.

"Me encanta Barcelona, podemos ser competitivos, pero no va a ser un fin de semana fácil para nosotros. El agarre será más bajo que en Misano, pero al final es una mezcla de distintos aspectos. No sabemos cómo va a funcionar aquí el nuevo neumático. A nivel teórico, el trazado no es un problema, tiene más que ver con mis sensaciones", zanja.

