Dovizioso: "Suzuki ha demostrado que se puede ganar sin inventar nada"

A diferencia de otras marcas presentes en el campeonato, Suzuki cuenta con un presupuesto muy medido para las carreras, a pesar de ser una compañía bastante grande. De hecho, de los seis constructores en MotoGP, es el único que no cuenta con un patrocinador principal.

Esto ha obligado a Suzuki a afinar sus inversiones y a planificar con astucia el futuro. Seis años después de su regreso tras un parón obligado de tres temporadas a raíz de la crisis económica mundial, la marca de Hamamatsu ha recogido los frutos en forma del título conseguido por Joan Mir.

Muchos pilotos señalan en este momento a la GSX-RR como la moto más equilibrada de la parrilla, un prototipo que contrasta con otros por no presentar ningún elemento revolucionario.

En el polo opuesto a Suzuki se encuentra Ducati. Los de Borgo Panigale siempre han ido en una dirección distinta a la del resto de marcas desde el motor hasta el chasis. En los últimos años, el equipo encabezado por Gigi Dall'Igna [director general], al verse limitado en otras áreas ha revolucionado el mundo de la aerodinámica en MotoGP, con nuevos inventos cada año.

Sin embargo, Ducati no ha sido capaz de volver a proclamarse campeón del mundo desde 2007, por más que Andrea Dovizioso haya acumulado tres subcampeonatos consecutivos en los últimos años.

"Suzuki demostró que se puede ganar el campeonato trabajando sobre ciertas bases que, entre comillas, pueden parecer triviales o básicas, pero trabajando bien en ciertas cosas, sin tener que inventar quién sabe qué, se puede ser muy competitivo como lo han sido sus pilotos durante todo el año", soltó Dovizioso tras proclamarse campeón Joan Mir. "No quiero entrar en muchos detalles, pero solo hay que mirar las motos para entenderlo. La Suzuki es la más fácil en todos los aspectos, y el resultado lo han recogido ahora".

El italiano, que se ha pegado con Marc Márquez en los últimos años, no restó mérito al campeonato ganado por Mir a pesar de la baja del #93 y del calendario tan especial que ha habido en 2020.

"Mir confirmó el talento que mucha gente pensaba que tenía y ganó el Mundial. No me sorprende mucho su victoria. De acuerdo, ha sido un año particular, pero uno no gana solo por esto. Puede que haya influido, pero no explica este resultado. Mir ya demostró su talento en Moto3 al ganar el mundial. Incluso en Moto2, aunque no ganó el campeonato. Subió rápido en MotoGP, así que se vio que es uno de los tiene algo diferente. Se necesitan muchas cosas juntas para conseguir estos resultados", zanja.