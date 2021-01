La etapa de Andrea Dovizioso en Ducati terminó oficialmente el pasado 31 de diciembre después de ocho temporadas. En este periodo, el binomio italiano ha vivido momentos de éxito y otros muy complicados, que desembocaron en su salida del equipo y –al menos de momento– de MotoGP.

Como era de esperar, tras finalizar su aventura con Ducati, DesmoDovi no se ha callado, y en una entrevista con la Gazzetta dello Sport desveló todos los roces en los últimos dos años, dirigiéndose en particular hacia Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, con quien afirma no haber mantenido comunicación en el último año.

"¿Cuál era la relación con Gigi? Cero", contestó Dovizioso. "Pero en los últimos años era el 30%. Desde que Jorge Lorenzo llegó en 2017, al hablar y entrar en contrastes, mi equipo y yo nos aislamos un poco. Ya no hablamos del desarrollo de la moto, no tuvimos reuniones para desarrollarla. En Ducati hay el potencial para hacerlo. De estos ocho años es lo único que lamento, porque podríamos haber hecho más. Gigi y yo desde 2017 no hemos hablado con calma, yo le transmitía mi feedback, él lo recibía y la gestionaba de la mejor manera".

Dovizioso insinúa que la decisión de no seguir en Ducati dependió solo de Dall'Igna: "Sí, esta decisión vino solo de Gigi. La gente habla de Ducati, pero están equivocados, porque todas las decisiones son suyas. Como la elección de Lorenzo en 2017. A principios de 2016 había la posibilidad de coger a Márquez, pero Gigi ya había decidido que quería a Lorenzo".

La postura del ingeniero italiano también influyó en su no renovación. Dovizioso ha aclarado por qué Ducati tardó tanto.

"No hubo un comportamiento transparente, como con Petrucci, a quien le dijeron que no tenía sitio antes de que empezara la temporada. Pero después Gigi ha dicho que se acabó en la reunión técnica de 2019 entre Sachsenring y Austria. Se suponía que era una reunión técnica. Teníamos ideas diferentes, había fricciones y queríamos reunirnos con todos los ingenieros".

"Comenzó como una reunión técnica, pero terminó como un enfrentamiento entre nosotros dos. Gigi se sintió atacado, golpeado. Creo que en ese momento cerró las puertas, pero lo hizo en silencio y lo que dice lo confirma. Luego, en 2020, se hicieron declaraciones sobre mi motivación. Se dijo que yo quería esto, y lo otro. Todo mentira. Nunca hubo una oferta, no hubo negociaciones. Todavía no sabía que ya no me querían, pero lo que dijo fue la confirmación de que para Dall'Igna ya se había acabado después de la reunión de 2019".

A pesar del amargo final, la historia entre Andrea Dovizioso y Ducati también ha tenido buenos momentos, que al piloto le gusta recordar, apreciando el gran trabajo del equipo.

"2017, 2018 y un poco de 2019 fueron espectaculares. Me dejé el alma en Ducati, realmente creí en este proyecto. A diferencia de otros que siempre creyeron que no me esforcé lo suficiente. Quien haya visto esto en mí es realmente corto. Si cree que no me esforcé, está fuera de lugar y debería cambiar de trabajo. Siempre he reconocido la habilidad de la mayoría de los ingenieros del departamento de carreras, es una locura lo inteligentes, inteligentes e italianos que son. El mismo Gigi es muy bueno para sacar tanto de ellos y eso es un gran activo. Sin embargo, siempre he luchado mucho para convencerles y llevar el desarrollo en mi dirección".

Sin sitio en la parrilla de 2021, Andrea Dovizioso culpa a Ducati de no haberle permitido moverse en el mercado: "No fue justo, habría considerado la posibilidad de KTM de forma diferente"

No obstante, está la posibilidad de ir a Honda como sustituto de Marc Márquez si no está de vuelta de su lesión para el comienzo de la temporada 2021: "Algo va a pasar, pero no tengo ni idea de qué o cuándo. Por el momento no tengo nada sobre la mesa. ¿Sustituir a Marc? No quiero responder a eso, tengo que ver qué proponen, si lo hacen", zanja.

