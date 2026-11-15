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Dovizioso: "Bezzecchi y Aprilia son más rápidos que Márquez y Ducati; han tirado por la borda el Mundial"

En el último episodio de su podcast, Andrea Dovizioso se ha sumado al debate más candente. Aunque reconoce a Marc Márquez y a Ducati todo el mérito que les corresponde, considera que la pareja más fuerte era la formada por Marco Bezzecchi y la Aprilia.

Matteo Nugnes

Editado: 15 nov 2026, 9:15

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¿Victoria de Ducati u oportunidad perdida para Aprilia? Con Marc Márquez a un paso de su décimo título mundial, el octavo en la categoría reina, el análisis posterior a la carrera de Qatar ha avivado el debate sobre este tema.

Sobre todo después de que el domingo Massimo Rivola, director general del departamento de competición de la casa Noale, atribuyera sobre todo al multicampeón de Cervera el mérito de la espectacular remontada que, en 13 grandes premios, le ha llevado de -102 a +60 en la clasificación.

"A veces, cuatro Aprilia no bastan para vencer a Márquez y estos son los hechos", declaró el directivo de Faenza ante los micrófonos de 'Sky Sport MotoGP', dando a entender que fue el talento del #93 lo que ha doblegado a las RS-GP, más que la velocidad de su moto.

La réplica de Davide Tardozzi, director del equipo oficial de la marca de Borgo Panigale, no se hizo esperar: "No bastan cuatro Aprilia, pero también hay seis Ducati y, a veces, ha ganado alguna otra Ducati. Así que enhorabuena a ellos por una moto excelente, pero quiero decir que lo que gana es el conjunto, porque, para bien o para mal, se necesita un piloto rápido, un campeón como el que tenemos nosotros, una moto competitiva y una gestión deportiva y técnica que funcione y que permita al piloto ganar el Mundial. Por lo tanto, se necesita todo el conjunto, incluida la gestión deportiva".

Andrea Dovizioso, piloto de pruebas y asesor de rendimiento de Yamaha Factory Racing

Foto de: Yamaha MotoGP

En el debate también intervino una gran figura del pasado de la marca boloñesa, Andrea Dovizioso, quien en su podcast fue muy directo al afirmar que, sin restar mérito alguno a Márquez, Marco Bezzecchi y la Aprilia han desperdiciado una gran oportunidad, ya que representaban la combinación más competitiva en pista.

"En cuanto a Marc, es inútil reiterar lo bueno y fuerte que es y que, obviamente, se merece este título. Pero si analizamos la temporada de este año, la combinación Bezzecchi-Aprilia era más rápida que la combinación Márquez-Ducati. Y además, se habían creado una ventaja de más de 100 puntos. Sin embargo, si eres más rápido y se ha visto que tu moto era más competitiva que la Ducati en varios circuitos, si no has ganado significa que lo has tirado por la borda", afirmó Dovizioso.

"Además, lo que ha conseguido hacer Márquez tras la operación es algo impresionante; él mismo ha declarado que mentalmente se encuentra en el mejor estado de forma de su carrera. Mentalmente, este año ha marcado una gran diferencia con respecto a cualquier otro piloto. Pero han sido Bezzecchi y la Aprilia los que no han estado a la altura y, por lo tanto, puede que lo hayan echado a perder", añadió.

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