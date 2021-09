Dovizioso: “El ADN de la Yamaha es muy similar al de 2012”

Para el italiano, que vuelve a la competición tras diez meses sabáticos, los resultados no condicionan las cinco carreras que tiene por delante este curso, que utilizará de preparación para afrontar la próxima campaña, en la que contará con una moto oficial full factory.

Dovizioso ha mejorado más de dos segundos desde el viernes, cuando rodó en 1:35.2, al sábado, cuando pudo hacerlo en 33.0 tanto en el FP3 como en la Q1, aunque siempre en los puestos más retrasados de la hoja de tiempos.

De hecho, el ex de Ducati partirá en parrilla desde la última posición, algo que en condiciones normales nunca había vivido en su larga carrera en el Mundial.

“Ha sido agradable esta mañana sentirme mejor en términos de posición sobre la moto. Pero es normal, día a día será así. Pude empujar un poco más y acercarme a los demás. En la carrera intentaré mantenerme cerca para recibir la mayor cantidad de retroalimentación posible y prepararte de la mejor manera para el test de la próxima semana, que será muy importante “, explicó al final del día.

Dovizioso no da importancia a la mejora, que ve como un proceso normal.

“Ayer no empujé porque todavía no podía frenar con fuerza ni entrar en las curvas hasta el límite. Es normal que la situación mejore cuando encuentras una posición más cómoda”, apuntó.

El italiano vuelve a pilotar una Yamaha M1 nueve años después, cuando estuvo en el Tech3 con esa maquinaria.

“Ahora puedo empezar a entender un poco más la moto y creo que su ADN es muy similar al de 2012 “, aseguró.

Con una gran experiencia en el Mundial, el corredor explicó algunas sensaciones sobre el pilotaje de esta M1, una moto que parte de la base de 2019 con especificaciones B.

“Tiene que pilotarse completamente al revés de cómo se conducía la Ducati, por lo que tomará algo de tiempo. Hay aspectos positivos, frenar, entrar y en la mitad de la curva. Pero para ser realmente rápido, tienes que poder estar en el centro de la curva con velocidad para cuando tracciones salir rápido. Esto es muy diferente a lo que solía hacer en el pasado, por lo que debo ir poco a poco”, argumentó.

Un punto a favor para Dovizioso es poder contar con un ingeniero de pista de la experiencia y conocimiento de la Yamaha como Ramón Forcada.

"Forcada tiene una edad diferente a Pigiamino (Alberto Giribuola, su jefe técnico en Ducati) y por eso tiene un enfoque diferente. Ahora mismo es bueno tener a Ramón, porque conoce muy bien la moto y sabe todo lo que se ha hecho en ellas en los últimos años. Hace cambios específicos y no tienes dudas sobre estas cosas. Es genial tenerlo a mi lado”, admitió Dovi, que el jueves ya dijo que iba a seguir contando con el catalán el próximo año.

El problema para Dovi, hasta final de temporada, es ir con una moto diferente a la de los tres restantes pilotos de la marca.

“Desafortunadamente no puedo comparar demasiado mis datos con los de las otras Yamaha, porque llevo una máquina diferente, pero la clave ahora es cambiar mi estilo de conducción. El momento importante será poder tener la moto nueva (2022) en los test de final de temporada”, en Jerez.

Misano siempre había sido una alfombra para las Yamaha, pero este sábado las Ducati fueron un rodillo.

“No solo ha cambiado la M1, todo en MotoGP ha cambiado. Hace cuatro o cinco años sabíamos que una moto iba era fuerte en una pista determinada y no iba bien en otras. Ahora es imposible decirlo. Quartararo luchaba por la victoria en Austria. Así que estamos hablando de un MotoGP diferente, no es como hace tres años. Tienes que adaptarte a esto, no hay alternativa”.

El viernes, Valentino Rossi, compañero de Dovizioso y que saldrá penúltimo en parrilla, dijo haber encontrado muy interesantes los comentarios de su nuevo vecino del box.

“Sinceramente no estamos trabajando juntos. Los datos los comparten todos los pilotos de la marca sin ningún problema. Como siempre, Valentino tiene curiosidad por la técnica, así que hablamos un poco. Tenía curiosidad por escuchar mis sensaciones. Pero, honestamente, digamos que a Valentino le he visto ir más por el sitio en el pasado”, concluyó bromeando entre risas.

(Haz click en este enlace o sobre la imagen para ver las fotos del debut de Andrea Dovizioso con Yamaha en el GP de San Marino 2021 de MotoGP)