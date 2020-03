Son días de mucho trajín en las oficinas de la compañía promotora del Mundial de MotoGP, que hace lo imposible para adaptarse permanente a una coyuntura muy delicada, fruto de las medidas restrictivas aplicadas prácticamente en todo el mundo para tratar de frenar la propagación del COVID-19.

El mismo día que se hizo público que el Gran Premio de Estados Unidos también quedaba aplazado hasta final de temporada (15 de Noviembre), la FIM anunció la suspensión hasta nueva orden de la prueba del Mundial de Motocross que debía llevarse a cabo la semana que viene en Neuquén (Patagonia, Argentina). Eso pone en seria duda la viabilidad de la cita programada para el 19 de abril en Termas de Río Hondo y que a día de hoy figura como primera parada del calendario.

Dorna trabaja con total amplitud de miras y no descarta ningún escenario, tal es así que Ezpeleta no deshecha que el certamen pueda ponerse en marcha antes del 19 de abril, aunque sea para recuperar la carrera de la categoría reina que no se hizo en Qatar, donde sí corrieron Moto2 y Moto3.

“Estamos barajando la posibilidad de que la carrera de MotoGP del Gran Premio de Qatar, que no se disputó en Losail, se pueda celebrar en otro sitio. Pero no es fácil”, declaró Ezpeleta a Catalunya Ràdio.

En este sentido, una de las instalaciones más lógicas como posible circuito para albergar ese Gran Premio de Qatar es Sepang, en Malasia, aunque como insiste Ezpeleta todavía no hay nada concreto.

“Ahora mismo no lo tenemos nada claro. Vamos día a día, y cambiamos las fechas cuando el organizador nos transmite que no puede albergar la prueba. Así fue con Qatar, después con Tailandia y ahora con Austin. De momento, Argentina se mantiene, pero debemos tener la seguridad de que una vez viajamos para allá la carrera se llevará a cabo. En caso de duda, preferimos aplazar y hacerla a final de año”, remacha el empresario.

Así queda el calendario del Mundial de MotoGP 2020

Galería Lista GP de Qatar (Losail) - 8 de marzo* 1 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Solo Moto2 y Moto3 GP de Argentina (Termas de Río Hondo ) - 19 de abril 2 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de España (Jerez) - 3 de mayo 3 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Francia (Le Mans) - 17 de mayo 4 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Italia (Mugello) - 31 de mayo 5 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Catalunya (Barcelona) - 14 de junio 6 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Alemania (Sachsenring) - 21 de junio 7 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Holanda (Assen) - 28 de junio 8 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Finlandia (Kymi Ring) - 12 de julio 9 / 20 Foto de: Kymi Ring GP de la República Checa (Brno) - 9 de agosto 10 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Austria (Red Bull Ring) - 16 de agosto 11 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Gran Bretaña (Silverstone) - 30 de agosto 12 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de San Marino (Misano) - 13 de septiembre 13 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Aragón (Motorland) - 27 de septiembre 14 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Tailandia (Buriram) - 4 de octubre 15 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Japón (Motegi) - 18 de octubre 16 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Australia (Phillip Island) - 25 de octubre 17 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de Malasia (Sepang) - 1 de noviembre 18 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images GP de las Américas (COTA) - 15 de noviembre 19 / 20 Foto de: MotoGP GP de la Comunitat Valenciana (Cheste) - 6 de diciembre 20 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Calendario 2020 MotoGP revisado: