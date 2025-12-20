Domenicali: "¿La renovación de Márquez? Hay voluntad, pero todo está por evaluar"

Ducati celebró ayer, viernes 19 de diciembre, una nueva temporada triunfal en su sede de Borgo Panigale, con el evento 'Campioni in Festa'. El de Marc Márquez fue el cuarto título consecutivo de pilotos para la fábrica italiana, que también acumula hasta seis de constructores, pero a estas alturas, este ciclo reglamentario de MotoGP está llegando a su fin, y en 2027 habrá un auténtico vuelco.

Tras un 2025 con nada menos que 17 victorias, las Desmosedici seguirán siendo la referencia al inicio de la campaña 2026, pero no es ni mucho menos seguro que las cosas sigan así dentro de dos años, cuando se pasará a los motores de 850cc, pero también habrá una importante reducción de la aerodinámica e incluso se prohibirán los dispositivos de altura. Sin olvidar que también llegarán neumáticos Pirelli para sustituir a los Michelin.

En Ducati, sin embargo, ya se está trabajando para que el ciclo ganador pueda continuar incluso con el nuevo reglamento, tal y como confirmó el CEO de la marca, Claudio Domenicali.

"Desgraciadamente, algunas cosas que Ducati introdujo primero han sido eliminadas del reglamento, como los dispositivos de altura. Sin olvidar los alerones. El hecho es que, desde un punto de vista reglamentario y político, se intenta hacer todo lo más simple posible para evitar que Ducati vuelva a inventar algo extraño, pero nuestros chicos son muy inteligentes. Seguro que tendremos motos más sencillas, con menos posibilidades de actuar. Así que veremos quién tiene la mejor intuición", dijo el dirigente italiano.

Campeones en celebración, Home edition Fotos de: Ducati Corse

Para 2027, eso sí, también se prevé un mercado de pilotos bastante caliente, porque todos los contratos de los grandes nombres expirarán a finales de 2026. Incluido el de Marc Márquez, que será claramente la pieza más valiosa.

"Marc sale al mercado y, obviamente, será un tema a valorar. Él es muy bueno con nosotros y viceversa, pero todo está por evaluar. Lo mismo para Pecco Bagnaia, que lleva mucho tiempo con nosotros. El mercado existe para todos, pero de momento es muy pronto. Creo que los movimientos empezarán en febrero-marzo".

En el pasado, ha llegado a suceder que un fichaje se produjera antes del comienzo del Mundial, pero puede que no sea el caso esta vez: "No siempre es tan sencillo, porque también depende del momento. A veces las cosas se pueden hacer, mientras que otras no. Hay una voluntad común, pero aún es un poco pronto, y no se dan todos los elementos para que todo salga bien".

De cara al futuro, cabe recordar que Ducati ya tiene entre sus pilotos a un joven interesante como Fermín Aldeguer, aunque la prioridad sólo puede ser mantener al #93: "Nuestra filosofía es ayudar a crecer a los pilotos jóvenes, como hicimos con Pecco y Jorge Martín, por ejemplo, sin olvidar a Aldeguer. Al mismo tiempo, estamos abiertos a todo, como con Marc este año".