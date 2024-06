Domenicali cree que "no meter la pata es casi imposible" en la decisión de Ducati

El CEO de Ducati, Claudio Domenicali, celebró con emoción el doblete conquistado por sus motos este pasado domingo en el Gran Premio de Italia, que coincidió con el día de la patria y un homenaje que hizo la escudería a las selecciones de ese país pintando las motos de color azul.

"Si alguien hubiera querido imaginar un Día de la República en Mugello más bonito que éste, creo que no habría podido, porque hemos terminado primero y segundo con una moto italiana, con dos pilotos italianos y con una librea de celebración con el Azul de Italia y la inscripción "Italia" en el guardabarros... No sé qué otra cosa se podría haber imaginado mejor", comentó a pie de podio Claudio Domenicali, CEO de Ducati y el hombre que, segurmente, tiene un mayor porcentaje de peso a la hora de tomar la decisión sobre qué piloto será, el próximo año, compañero de Bagnaia en el box oficial.

"No meter la pata es casi imposible, pero lo estamos intentando", confesó en declaraciones recogidas por GPone.

"Marc es un talento que no necesitaba reconfirmarse, pero llevaba unos años muy complicados con lesiones y le costaba rendir, así que ya no se sabía si era él o la moto. Está claro que el sábado hizo una carrera muy buena, quizá más que hoy (domingo), donde le costó un poco mantenerse con los demás, que iban muy fuerte, pero y él seguía en podio hasta dos vueltas del final", recordó.

Claudio Domenicali y Gigi Dall'Igna, Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sin duda es muy positivo para la marca ya que, por si todavía hacía falta, ha puesto aún más de manifiesto el potencial de Ducati. Para nosotros, que corremos para hacer evidente el valor tecnológico de la marca y, por lo tanto, la capacidad de fabricar productos en serie que estén a este nivel tecnológico, ha sido una de las campañas de marketing mejor ejecutadas. Por otra parte, también fue, sin duda, una operación positiva para él, que decidió volver a la carga asumiendo un gran riesgo", en referencia a dejar Honda y abrazar una Ducati en Gresini.

Gigi Dall’Igna: "Decidiremos con tranquilidad y respeto"

El ingeniero y director deportivo de referencia en Ducati, Gigi Dall’Igna, también habló tras la carrera del domingo para expresar su alegría y satisfacción por del doblete de sus pilotos oficiales y por haber colocado cuatro Ducati en los primeros puestos, entre ellas las de Martín y Márquez, en lucha por el sillín ofíciala de Bolonia.

"Tomaremos nuestras decisiones con la tranquilidad y el respeto necesarios. Para tomar decisiones hay que ponerse de acuerdo y no siempre es tan obvio. Al final son contratos importantes y complicados que necesitan tiempo", recordó Dall’Igna en GPone, que bromeó cundo le sugirieron tener tres motos oficiales en el box en 2025. "Claro, ¿por qué no? Con MotoE me siento bien", en referencia a la competición eléctrica, donde todas las motos son Ducati.

"Márquez es sin duda el campeón que ha sabido reconstruirse, mientras que Jorge es el campeón que está floreciendo", resumió sus sensaciones sobre la decisión que debe tomar en los próximos días.