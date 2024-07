"La elección de Márquez es controvertida en Italia por lo ocurrido en el pasado"

Claudio Domenicali es el CEO de Ducati y el hombre que tiene, seguramente, la mejor visión 360º de lo que sucede en la empresa de Borgo Panigale, de ahí que cuando surgió la posibilidad de fichar a un piloto tan mediático y popular como Marc Márquez pasó por encima de todo para conseguirlo.

Este sábado el jefe de Ducati atendió a los micrófonos de la televisión italiana, reconociendo que la de Marc había sido una elección "muy difícil", provocada por movimiento que no se esperaban.

"Han pasado muchas cosas, estudiamos muy bien como repartir las cartas, pero cuando empezó la partida sucedieron una serie de cosas que llevaron a una situación diferente para el año próximo, resultado de lo que decidimos", explicó.

Para Domenicali, los sitios son los que son y entiende que llega un momento que no hay sitio para todo el mundo.

"De siempre habíamos apostado por los jóvenes, como Pecco Bagnaia, que lo hemos llevado hasta ser campeón del mundo, los nuevos que van llegando van teniendo más dificultad para colocarse y era inevitable que no pudiéramos retenerlos a todos", dijo.

Buscando argumentos, Domenicale recuerda que en 2027 llegan cambios importante en MotoGP.

Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ha sido una elección también para concentrarnos en el desarrollo de la nueva moto, la de 2027 (entran en vigor las nuevas reglas técnicas) y hay que hacerla bien, es muy importante también pensar en lo que estamos haciendo hoy, este campeonato está siendo buenísimo, y también debe serlo el del próximo año y el otro".

Centrados en la elección del compañero de Pecco en el equipo oficial, el CEO de la compañía cree que el tiempo dirá si han acertado.

"Ha sido una elección dificilísima para nosotros, sobre todo porque queremos lo mejor para Martín y seguramente la elección era entre Jorge y Márquez. Jorge está con nosotros desde hace mucho tiempo y es un piloto fortísimo, ha sido muy difícil tener que tomar esta decisión", insiste.

"El tiempo dirá si la elección entre Marc y Jorge ha sido acertada", expone.

No ha estado exenta de polémica la elección de Marc Márquez, un piloto que no cuenta con grandes simpatías tras los sucesos de 2015.

Jorge Martín, Pramac Racing, Miguel Oliveira, Trackhouse Racing Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"La elección de Marc es muy controvertida, mucho más en Italia que en el resto del mundo, debido a su historia y a lo que ocurrió en el pasado. Por lo que he leído, nadie cuestiona su talento, pero varias personas tienen opiniones muy caracterizadas sobre su historia", en referencia a los fans de Valentino Rossi.

Otra perdida grande, además de las de Martín Bastianini o Bezzecchi, es la de Pramac como equipo satélite, reforzando a un rival como Yamaha.

"Esperamos que no, en el sentido de que se necesitan los pilotos, la moto, la técnica. Hay que dosificar bien las energías. También hay un problema general de sostenibilidad en este entorno, varias empresas están tomando decisiones que creo que no son muy sostenibles, pero es mi opinión. Nos preocupamos mucho de que la empresa sea un todo, las carreras, la empresa, las familias de Borgo Panigale. Equilibramos lo que gastamos en desarrollar la moto con lo que gastamos en los pilotos", valora, antes de salir al paso de las acusaciones del dueño de Pramac.

"Me gustaría hacer una pequeña puntualización: he oído decir que cambiamos de estrategia, que ya no tenemos gente joven. Esto creo que se niega de hecho, porque tenemos a Fermín Aldeguer, que es uno de los pilotos prometedores que estarán con nosotros el año que viene. No sólo no lo vamos a cambiar, sino que queremos reforzarlo.", indica para desmentir a Paolo Campinoti sobre el cambio de política deportiva.

Un Aldeguer que, de momento, no se sabe dónde correrá, igual que Fabio Di Giannantonio, que tiene oferta de Pramac-Yamaha.

"Diggia es un piloto que nos gusta mucho y con VR estamos trabajando para llevar un poco ese objetivo a casa. Es un piloto que ha crecido mucho, estaríamos contentos si consiguiéramos mantenerlo. También estamos cerca, eso es bueno. Tendremos que decidir cómo encajan los boxes, qué es lo mejor entre VR46 y Gresini".