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Domenicali: "Estamos muy felices con Márquez y vamos a seguir adelante con él"

Claudio Domenicali, CEO de Ducati, celebró este domingo el segundo título consecutivo de Marc Márquez y el quinto del fabricante italiano, confirmando que el español seguirá la próxima temporada corriendo con el fabricante de Bolonia.

Germán Garcia Casanova

Editado: 23 nov 2026, 15:14

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Marc Márquez celebra junto al CEO de Ducati, Claudio Domenicali

Foto de: Motorsport.com

El fulgurante arranque de temporada de Aprilia y la lesión de Marc Márquez hacían presagiar, solo unos meses atrás, que la 2026 iba a ser una temporada más que complicada para Ducati. Sin embargo, el corredor español enderezo el rumbo tras pasar por el quirófano en mayo, remontando una desventajas de 102 puntos en la general y cerrando el título de MotoGP este pasado domingo en Portimao, a falta de una carrera para acabar el año.

Márquez celebró su décima corona mundial y fue declarado el mejor piloto de la historia de MotoGP junto a su equipo y los miembros de Ducati, entre los que estaba un feliz Claudio Domenicali, Director Ejecutivo y CEO del fabricante de Borgo Panigale.

El ejecutivo italiano habló con Motorsport.com en el mismo asfalto de la recta de meta del circuito de Portimao, donde el equipo italiano, al completo, celebró su sexta corona Mundial de pilotos, tras las de Casey Stoner (2007), Pecco Bagnaia (2022 y 2023), Jorge Martín (2024) y las de Marc los dos últimos años.

"Este domingo en Portimao vivimos una jornada espléndida, magnifica. Es difícil describir con palabras las emociones tan fuertes que hemos tenido este año y en particular el domingo", dijo Domenicali.

"Ha sido un campeonato muy largo, muy difícil. Marc ha hecho algo increíble con su remontada, el equipo siempre ha creído, la moto ha funcionado bien, y quiero dar las gracias a todos, a los chicos en el circuito y a los que trabajan en casa, en Borgo Panigale, para hacer posible este campeonato con un Marc increíble", añadió.

La caída del sábado y las dificultades del domingo dieron aún más dramatismo a la gesta.

"La carrera fue muy difícil, Marc estuvo muy atento y después de lo que pasó el sábado en la sprint con la caída, el domingo fue muy inteligente y gestionó muy bien la carrera", describió.

No fueron pocas las criticas que recibió Ducati cuando hace dos años decidió romper con la línea de sucesión lógica en Ducati para fichar a Márquez, una elección que ha quedado claro que fue la correcta. "Nosotros nunca tuvimos dudas, estábamos convencidos de que era la elección adecuada, de que con Márquez nos llevábamos al numero uno", subrayó.

Durante las últimas semanas se ha especulado sobre el futuro de Marc y la posibilidad de que, tus sumar el décimo título, podría retirarse.

"Ahora vamos a disfrutar y celebrar esta gran victorias y este gran campeonato. Con Marc tenemos un acuerdo y con él estamos muy felices. Así que vamos a seguir adelante con él", confirmó.

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El que no pudo estar en la gran fiesta de Ducati en Portimao, lesionado, fue Pecco Bagnaia, el bicampeón italiano que no está teniendo el final soñado en la casa de Bolonia.

"Pecco ha ganado dos mundiales con nosotros y permanecerá siempre en la historia de Ducati. Le queremos bien, estamos muy agradecidos por lo que ha ha hecho por nosotros, ha ganado dos mundiales, en el 2022 y 2023, y el 2024 ganó once carreras, siempre será para nosotros un súper campeón, es un piloto fortísimo", zanjó Domenicali.

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