Domenicali, CEO de Ducati: "Hace un mes parecía imposible pensar en el título, hoy..."

Claudio Domenicali, CEO de Ducati, ve opciones ahora de que la casa de Borgo Panigale pelee por el título mundial de MotoGP, algo que, según ha reconocido, parecía imposible hace un mes. Sin embargo, el dirigente italiano quiere ser cauto cuando aún queda toda la segunda mitad de temporada por delante.

Aprilia parecía llevar la batuta de la categoría reina en el inicio del curso. A las dos victorias de Marco Bezzecchi para cerrar la temporada 2025, en Portimao y Valencia, hubo que sumar otras tres para arrancar 2026, en Tailandia, Brasil y Estados Unidos. Mientras tanto, el gran punta de lanza de Ducati, Marc Márquez, comenzó la campaña ranqueante por la enésima lesión en el hombro derecho que sufrió en Indonesia, lo que le impidió brillar.

Después, los de Noale continuaron con su buena racha. Jorge Martín se impuso en Le Mans, y Bezzecchi lo hizo en Italia, robándole el dominio histórico en casa a los de Borgo Panigale. Mientras tanto, los de Bolonia consiguieron romper su sequía de victorias (Alex Márquez venció en Jerez y Fabio Di Giannantonio en Montmeló), pero perdieron su referencia: Márquez se cayó en Le Mans, se lesionó y tuvo que adelantar una operación ya prevista en el brazo, perdiéndose la carrera del domingo en Francia y la visita al Circuit de Barcelona-Catalunya.

Aunque la RS-GP y la Desmosedici fueron igualándose con el paso de las carreras, nada hacía presagiar un cambio drástico en la situación del campeonato en Mugello, cuando con Marc ya en pista, la diferencia con Bezzecchi era de 102 puntos. Pero, en efecto, así ha sido.

Por caídas y por la terrible imagen que dio en Brno al abofetear a un comisario tras accidentarse en la carrera al sprint, Bezzecchi ha sufrido una auténtica debacle: con cuatro ceros seguidos dominicales, y únicamente con 13 en su cuenta en cuatro grandes premios gracias a los sábados, la mala racha ha culminado con una fractura de clavícula en Sachsenring. Mientras tanto, Márquez ha brillado en pistas propicias, con mayoría de curvas de izquierdas, ganando en Hungría, República Checa y en Alemania, mientras que solamente tuvo que 'sobrevivir' a Assen, a la espera de que llegara el parón veraniego para recuperarse.

Así, la general de la clase reina ha llegado a las vacaciones de verano con cinco pilotos en 24 puntos: Jorge Martín lidera sacándole 14 puntos a Ai Ogura, pero el vigente campeón ya está tercero a 18, delante de Bezzecchi y 'Diggia'. Por eso, el máximo responsable de Ducati, Claudio Domenicali, ahora ve esperanza donde antes no parecía haberla en exceso.

Claudio Domenicali Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El dirigente italiano fue uno de los representantes de Ducati en un acto en el que el Ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, nombró a diversas estrellas del motociclismo nacional embajadores deportivos. Entre ellas estaban Pecco Bagnaia o Valentino Rossi.

En declaraciones a 'Sky Sport MotoGP', Domenicali analizó la situación del campeonato a falta de 11 grandes premios de la conclusión: "Lo que parecía imposible hace un mes, que era pensar en pelear por el campeonato, hoy es sin duda una posibilidad, aunque creo que todavía quedan muchas cosas por ver".

"Dependerá mucho del parón de verano, de si Fabio Di Giannantonio será capaz de volver a empezar bien, y de si será capaz de encontrar ese punto extra, así que será un aspirante muy importante", siguió sobre 'Diggia', que cerró la primera mitad de curso con una caída en Sachsenring.

"Y luego veremos si Marc, en los circuitos donde ha sufrido tanto, será capaz de recuperar su brazo derecho durante este parón", cerró, pensando en la recuperación física del español.