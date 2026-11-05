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Domenicali: "A Bagnaia no le falta nada, sigo esperando un final digno de esta preciosa historia"

En su intervención en el EICMA, el CEO de Ducati se detuvo en las dificultades con las que está terminando la aventura de Pecco Bagnaia vestido de rojo, mientras ha destacado la grandeza de Marc Márquez a las puertas de lograr su décimo título.

Matteo Nugnes

Publicado: 5 nov 2026, 12:38

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El Mundial de MotoGP ya ha llegado a Qatar para la antepenúltima prueba de la temporada 2026, que podría resultar decisiva y otorgar el título mundial a Marc Márquez, en caso de que consiga sumar 30 puntos más que un Jorge Martín que se encuentra lesionado y 8 más que Marco Bezzecchi.

Esta semana, sin embargo, Milán ha sido en cierto modo el centro del mundo del motociclismo, con la edición de 2026 del EICMA, a la que no podía faltar Claudio Domenicali.

El consejero delegado de Ducati concedió una entrevista a 'Sky Sport MotoGP', en la que hizo balance en la víspera de un fin de semana que podría otorgar a la casa de Borgo Panigale su quinto título consecutivo de pilotos. Algo que hace cinco meses, tras el GP de Italia en Mugello, parecía ciencia ficción y que ahora, en cambio, podría hacerse realidad incluso con dos carreras de antelación.

"Ha sido una temporada extraordinariamente emocionante hasta ahora, y aún quedan tres grandes premios. Debo decir que empezamos con muchísimas dificultades, también por Marc, que ha sido nuestro piloto estrella esta temporada, pero que no estaba en forma a principios de año. Las secuelas de la lesión provocada por el accidente con Marco Bezzecchi el año pasado en Indonesia seguían siendo muy graves, seguían estando muy presentes, por lo que en las primeras carreras no era él mismo", empezó diciendo Domenicali.

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

"Además, estaba el problema de un tornillo que no se había fijado bien, por lo que sufrió unas caídas realmente inexplicables. Se sometió a una operación, nos saltamos dos carreras y, por lo tanto, llegamos a Mugello con 102 puntos de desventaja y una temporada que, para casi todos, estaba irremediablemente comprometida, pero no para Marc ni para el equipo".

"Creyeron en ello y empezaron a hacerlo bien. También ha habido un poco de suerte, porque nuestros rivales han tenido más problemas de los que esperábamos, así que, a tres citas del final, nos encontramos en cabeza del campeonato. Ahora, pues, hay que hacerlo bien en todas las carreras e intentar luchar hasta el final".

Por el contrario, al otro lado del box, está un Pecco Bagnaia que, en la segunda parte de la temporada, está sufriendo lo indecible. Y no a pocos les da lástima que un capítulo de la historia de Ducati, que ha durado nada menos que ocho años y que ha supuesto dos títulos mundiales, en 2022 y 2013, se vaya a cerrar tan mal. Por eso, Domenicali espera que en las tres últimas carreras aún haya margen para una alegría y despedirse de la mejor manera posible, sobre todo después de las últimas palabras del turinés tras Sepang, en las que fue críptico sobre lo que supuestamente le faltaba en su Desmosedici.

"Sigo pensando que a Pecco no le falta nada, ni talento ni relación con el equipo, y no hemos conseguido encontrar la clave de este enredo que se ha atascado un poco. Me gusta recordar al Pecco de 2022 y de 2023, pero también las 11 carreras que ganó en 2024. Es un chico al que le tengo un cariño extraordinario".

"A veces, sin embargo, las cosas son así y uno se queda atascado. Ojalá pudiéramos conseguir un buen resultado en Qatar, o en Portimao o en Valencia. Sería sin duda la mejor manera de poner un broche de oro a esta preciosa historia, que nos ha dado a él y a nosotros dos títulos mundiales. Ya veremos, estamos aquí todos juntos para intentar dar lo mejor de nosotros mismos".

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En retrospectiva, la decisión de apostar por Marc Márquez, tan criticada en un principio, ha resultado ser un acierto. Sobre todo en esta temporada, que ha sido mucho más complicada que la dominante de 2025, y en la que el #93 ha demostrado ser un valor añadido realmente importante.

"Creo que Marc ha aportado a Ducati un talento extraordinario, una dedicación increíble y un gran espíritu de equipo. Nunca se ha rendido, ni siquiera en los momentos más complicados, y siempre ha dicho que este era un campeonato por el que teníamos que luchar. Evidentemente, la ambición de cualquier equipo es tener la mejor moto posible, con el mejor equipo y el mejor piloto sin lugar a dudas".

"En mi opinión, con Marc tengo que decir que hemos tenido suerte: creímos en él cuando había que hacerlo y él nos lo ha recompensado con unas carreras que los aficionados al motociclismo recordarán durante mucho tiempo. Marc tiene ahora más de 30 años, por lo que se encuentra en una etapa de madurez, y lo ha demostrado con mucha prudencia y muchas menos caídas. Además, ha tenido que gestionar esta etapa con un físico que no está del todo a punto", concluyó.

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