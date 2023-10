12 momentos de Marc Márquez con Honda en MotoGP

Lo que durante mucho tiempo parecía irrompible, acabó fracturándose. Este pasado miércoles, 5 de octubre de 2023, se anunció que Marc Márquez dejará Honda, su marca de toda la vida en MotoGP, a finales de esta temporada. El piloto de Cervera pondrá rumbo a Ducati, y más concretamente al equipo Gresini Racing, con el objetivo de volver a ganar.

Y es que, tras 11 temporadas con la casa nipona, en las que ha conseguido seis de sus ocho campeonatos del mundo de motociclismo, y 59 victorias, 101 podios y 64 poles en 163 carreras (que serán 169 al término de este 2023) se antoja muy difícil para el #93 volver a pelear por títulos a corto plazo con una RC213V. El ilerdense abrirá así un nuevo capítulo de su carrera deportiva, pero antes, es el momento de repasar 12 de los grandes momentos, positivos y negativos, que ha vivido vistiendo los colores del Repsol Honda.

1. Gran Premio de Austin 2013: la primera victoria de Marc Márquez en MotoGP

Toda historia tiene un comienzo, y la de Marc Márquez en la categoría reina y con el equipo oficial de Honda arranca en 2013. Con dos títulos de campeón bajo el brazo (125cc en 2010 y Moto2 en 2012), el #93 llegó a MotoGP con la vitola de ser la mayor promesa de las categorías inferiores, y como el candidato perfecto a ser el acompañante y el heredero de los llamados pilotos fantásticos, a saber, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y Valentino Rossi.

Con ese panorama, Márquez dio el salto a la clase mayor, y no tardó en sorprender con su precocidad, tanto a los pocos que aún no confiaban del todo en su talento como a otros que, aun siendo conscientes, no se esperaban un inicio tan fulgurante. Y es que, si bien Marc ya apuntó maneras en la primera carrera del año en Qatar, con un tercer puesto por delante de Pedrosa, su primera victoria en la categoría no se hizo esperar. Fue en la cita siguiente, en el GP de las Américas en Austin, un lugar que ha resultado clave para él.

En un circuito en el que se ha llevado un total de siete victorias, el catalán se convirtió además en el ganador más precoz de la historia de MotoGP, con 20 años y 63 días, rompiendo un récord que tenía Freddie Spencer desde hacía más de tres décadas. Fue el inicio de la leyenda.

2. Gran Premio de Laguna Seca 2013: Márquez asalta a Rossi en el Sacacorchos

La temporada 2013 continuó y Márquez se mantuvo en la pelea por el título, esencialmente con podios en Jerez, Le Mans, Montmeló o Assen. El español volvió al liderato del Mundial ganando en Sachsenring, otro de sus feudos, donde se colocó dos puntos por delante de Pedrosa. Y llegó Laguna Seca.

El añorado circuito fue hogar de grandes momentos de la historia del campeonato, destacando sobre todos el adelantamiento de Valentino Rossi a Casey Stoner por el interior en el arranque de la carrera de 2008, en un día en el que el australiano tenía mejor ritmo, pero con el italiano evitando de esa forma su escapada. En 2013, Márquez iba decidido a por la victoria... y la consiguió repitiendo la maniobra contra Rossi, su creador.

Marc alcanzó al #46 en la mítica curva, se tiró por el interior y acabó adelantándole por la escapatoria, para después dejarle atrás y marcharse a por su tercer triunfo del año. Más tarde, en el corralito, el propio Rossi, que finalizó tercero, recibió de buenas formas lo sucedido. La relación entre ambos en aquel momento parecía inmejorable.

3. Gran Premio de Valencia 2013: primer título de Márquez en la categoría reina

Márquez subió cada vez más el listón en un grandioso año de debut. Los triunfos en Sachsenring y Laguna fueron la antesala de otros dos en Indianápolis y Brno. Después, llegaron dos segundas posiciones en Silverstone y Misano, una victoria en MotorLand y otra P2 en Sepang. Márquez llegó a Australia con 43 puntos de ventaja sobre Jorge Lorenzo, como el máximo favorito a conseguir la corona. Sin embargo, todo se complicó en Phillip Island al ser descalificado, por no entrar a boxes a cambiar neumáticos a tiempo.

Pero al ilerdense no le pesaron los nervios. Tanto él como su equipo supieron reaccionar a la adversidad, y aseguraron su primera corona en la categoría reina con un segundo puesto en Motegi y con un tercero en Valencia, donde el #99 intentó generarle situaciones adversas de carrera, para perder posiciones y alcanzar la corona.

Márquez aguantó el tirón y fue campeón, el más joven de la historia de MotoGP. De nuevo, un récord de precocidad tras ser el ganador de carreras y el líder del Mundial más precoz. Pero lo mejor aún estaba por llegar.

4. Temporada 2014 de MotoGP: Márquez firma el inicio perfecto

Y lo mejor no era otra cosa que el inicio de temporada perfecto. Un arranque apabullante en un año memorable. "¿Cómo estará Márquez en 2014? ¿Será capaz de repetir?" El #93 respondió a las cuestiones de la mejor manera posible: ganando las 10 primeras carreras de la temporada de forma consecutiva, y con pole en todas ellas menos en dos, en Montmeló y en Assen.

Así, Marc conquistó los grandes premios de Qatar, las Américas, Argentina, España, Francia, Italia, Catalunya, Países Bajos, Alemania e Indianápolis, de donde salió con 250 puntos, 89 más que su más directo competidor, Dani Pedrosa. La racha se le truncó en Brno, donde solo pudo ser cuarto, aunque respondió en la cita siguiente, en Silverstone, con otra victoria.

El #93 cerró 2014 con 13 victorias y 13 poles en 18 carreras, rematando un título que ya estaba visto para sentencia en Japón, a tres grandes premios del final de la temporada. Márquez se convirtió además en el bicampeón más joven del Mundial de Motociclismo, arrebatándole el hito a Mike Hailwood.

5. Gran Premio de Austin 2015: la pole imposible

Márquez arrancó 2015 con ganas de repetir la hazaña del año anterior, aunque pronto se vio que no lo iba a tener fácil, ante el poderío de las Yamaha y llevando una Honda que en esa temporada le dio más problemas. Aunque la RC213V le haría sufrir en carreras posteriores, y el ya cuatro veces campeón del mundo pudo empezar bien, con una P5 remontando en Losail y, sobre todo, con una pole estratosférica en Austin.

Partiendo de nuevo como favorito en su cita predilecta, el catalán tuvo que contar con un contratiempo inesperado en clasificación: se le paró la moto en la salida del pitlane a 3 minutos del final de la Q2. La imagen quedó para la historia: Márquez volvió al box corriendo, pudo coger la segunda moto, salir sin un respiro y, finalmente, hacer la pole. Para una carrera que, además, ganaría. Fue la pole imposible, con triple salto mortal.

6. Gran Premio de Malasia 2015: estalla la polémica con Rossi

La pelea por el título en aquel 2015 correspondió a Yamaha, donde se batieron en duelo Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, como harían por última vez un lustro antes. Márquez, sufriendo con diversos problemas sobre la Honda, se bajó de la lucha con el paso del tiempo ante dos rivales que no fallaban. Pero, de todas formas, el foco acabó apuntando al de Cervera, debido a su polémica cada vez mayor con el #46.

Las tensiones entre el italiano y el español crecieron desde principios de año. Primero, en Argentina, en la tercera carrera de la campaña, con un toque de Valentino a Márquez en plena lucha por la victoria: el #93 acabó en el suelo y el nueve veces campeón del mundo ganando, para delirio de la hinchada local. Y más tarde, en Assen, cuando volvieron a tocarse en la última curva: Rossi se fue por la grava tras el incidente pero venció, y Márquez cruzó la línea de meta segundo. Aún se recuerda aquella frase de Marc tras la carrera: "Hoy he aprendido motocross".

La relación se tensó... y llegó la antepenúltima cita del año. Con Lorenzo y Rossi en un pañuelo, y Jorge recortando la diferencia con el paso de las carreras, ambos se jugaron la victoria en una pelea a cuatro bandas con Andrea Iannone y Marc Márquez, que acabó venciendo sobre el #99. Unos días después, la caravana de MotoGP se presentó en Malasia, y Rossi señaló públicamente a Márquez en la rueda de prensa del jueves, al entender que estaba compinchado con Lorenzo, por su nacionalidad, para ayudarle en su pelea por el título con Valentino.

La situación terminó por estallar el domingo de Sepang. Aunque partía como favorito a la victoria, Márquez no luchó por ella y quedó relegado al tercer puesto, delante de Rossi. Así, empezó una batalla de varias vueltas en la que ambos pelearon a cuchillo por la posición, lo cual perjudicó a Rossi, que vio cómo se le escapaban Lorenzo y Pedrosa por delante. Valentino entendió que Márquez le estaba perjudicando adrede, y tras algún aviso, le sacó de pista. Llegó el famoso toque, que muchos definieron como 'patada' y del cual otros argumentaron que no fue tal cosa, Márquez acabó en el suelo, y el Mundial entró en cólera con una de las acciones más controvertidas de la historia.

Valentino Rossi escapó sin una bandera negra por su acción, pero sí fue sancionado con salir último en Valencia, lo que prácticamente le dejaba sin opciones de título. Varios encontronazos se sucedieron en aquellos días de parón, como el acoso a Márquez por un par de periodistas italianos en su domicilio. Y llegó Cheste, donde incluso se tuvieron que hacer ruedas de prensa separadas. En carrera, Rossi salió último pero consiguió remontar hasta la cuarta posición.

Sin embargo, Márquez no escapó a la polémica. Y es que el #93 fue acusado, al ir segundo en una carrera que ganó Lorenzo para proclamarse campeón, de no rebasar al mallorquín e incluso de no dejar que lo hiciera Pedrosa, en un contexto en el que Jorge perdería el Mundial si acababa tercero. "¿Que podía haberme tirado en la última curva sin saber lo que hubiese pasado? Sí. Pero, al final, una persona que me había hecho todo esto, por un adelantamiento mío, ¿le iba a hacer ganar un título? No", han sido las únicas palabras de Márquez al respecto de lo ocurrido, en su documental de Amazon Prime, 'All In'.

7. Gran Premio de Valencia 2017: sexto título con la salvada por excelencia

Más allá de aquella polémica, Márquez siguió enfocado en luchar por ganar, recuperando la competitividad que faltaba en la moto. Y así lo hizo en 2016, imponiéndose a los pilotos de Yamaha, que se encontraron con una M1 en horas más bajas. Tras ese título, el quinto para él y el tercero en MotoGP, llegó 2017, donde fue Ducati, la marca para la que pilotará en el futuro, la la que emergió como su principal rival.

Con una Desmo que ofreció un fantástico nivel en muchos grandes premios, no fue el recién llegado Jorge Lorenzo, sino Andrea Dovizioso quien cuajó la mejor temporada de su vida en MotoGP para batallar de tú a tú contra el #93. Consiguiendo vencerle en varios mano a mano, el italiano llevó la pelea por la corona a Valencia, donde presumiblemente iba a contar con la ayuda de Lorenzo por las órdenes internas en la casa de Borgo Panigale.

Al #04 no le salió aquella carrera como quiso y sufrió con la degradación, pero estuvo a punto de recuperar sus opciones de campeonato cuando Marc Márquez estuvo a punto de irse al suelo en la curva 1 de Cheste. El multicampeón consiguió su mejor salvada, dentro de su enorme repertorio, en la situación más comprometida posible. Todo quedó en un susto, finalizó tercero, y aseguró su sexto Mundial.

8. Gran Premio de Argentina 2018: Márquez, señalado por Rossi en un día nefasto

La gloria no acabaría para un Marc Márquez que no bajaba el listón. En 2018 volvería a pelear por el título y a ganarlo con solvencia sobre Andrea Dovizioso, antes de tiempo, en el Gran Premio de Japón. Pero la polémica también le seguiría persiguiendo en estos tiempos, y de nuevo se vio involucrado en una trifulca con Valentino Rossi.

Después de 2015, la polémica entre ambos pareció olvidarse en la temporada siguiente, con el apretón de manos que tuvieron en el Gran Premio de Catalunya, y honrando la memoria del fallecido Luis Salom en ese fin de semana. Pero todo volvió a estallar en el lugar donde todo empezó, en Termas de Río Hondo, la segunda cita de la temporada, en un día que fue para olvidar desde el punto de vista del #93.

Y es que Marc Márquez, aquel domingo, perdió el control. Desde que en la salida se le caló su Honda y tuvo que ir en contradirección para recolocarse, retrasando todo el procedimiento de salida y siendo sancionado por un 'ride through', el catalán fue desbocado para remontar posiciones.

Márquez no gestionó bien su ritmo claramente superior y fue sancionado de nuevo, con perder una posición por un adelantamiento con toque a Aleix Espargaró. Posteriormente, alcanzó a Valentino Rossi, también le tocó y le mandó a la hierba, provocando su caída.

Marc terminó quinto, pero fue sancionado de nuevo con 30 segundos extra en su crono final, viéndose relegado a la P18. Fue a pedir disculpas a Rossi, pero su eterno amigo, Uccio Salucci, no le permitió la entrada al box de Yamaha. Todo mientras la grada argentina profería varios insultos al piloto español.

9. Gran Premio de Tailandia 2019: el octavo título y el último con Honda

La de 2019 quedará como la temporada perfecta de Márquez, quizá más que 2014. Si bien no tiene los 10 triunfos iniciales de forma consecutiva, esta campaña solo se puede explicar desde una genialidad casi absoluta: el ilerdense consiguió nada menos que doce victorias en diecinueve carreras, mientras que de las siete restantes, finalizó segundo en seis. Únicamente se le cortó la racha precisamente en su feudo, Austin, donde se fue al suelo y no pudo certificar su pleno en el trazado texano.

Absolutamente nadie pudo acercarse al español en aquel año. Marc subió el listón y se proclamó campeón en Tailandia, a cuatro grandes premios del final de la temporada. Fue el octavo título, a la postre, el último con Honda, en un año en el que además batió el récord de puntos en la categoría reina, finalizando con un total de 420, 151 más que Dovizioso, segundo. Una campaña casi irrepetible.

10. Gran Premio de España 2020: empieza el calvario de lesiones

Márquez se las prometía felices para 2020. En la cresta de la ola, deportivamente nada parecía capaz de alterar su estatus de piloto a batir. Pero llegó el calvario de las lesiones, que en MotoGP le estaban respetando. Fue al arrancar la temporada en territorio europeo, por obligaciones de la pandemia del COVID-19. El #93 se fue al suelo en la primera carrera del año, en Jerez, y en mitad de una remontada antológica, volvió a caerse, con la mala suerte de que en ese caso se fracturó el húmero derecho.

El español intentó volver a las pistas una semana después, en el mismo trazado y con el visto bueno del equipo médico de MotoGP, aunque no pasó del cuarto entrenamiento libre. Ante el exceso de estrés al que el piloto sometió a la placa de titanio que fijaba el hueso, esta acabó rompiéndose en un accidente doméstico.

Empezó entonces un auténtico martirio para el de Honda. Hasta cuatro operaciones se le realizaron en el brazo, con el fin último de intentar ganar la rotación perdida y volver al máximo nivel en el que estaba. Márquez no disputó lo que restaba de la temporada 2020, se perdió cuatro carreras en 2021, y un total de ocho en 2022, volviendo ya de forma permanente desde MotorLand Aragón.

11. Temporada 2021: el retorno a la senda dorada

Sin embargo, en este calvario personal, no todo fue malo para Marc. En 2021,en mitad de sus bajas intermitentes y sus operaciones, el ocho veces campeón del mundo fue capaz de volver a ganar. 581 días después de su último triunfo, en Valencia 2019, Márquez saboreó de nuevo las mieles del éxito el 20 de junio, en el Gran Premio de Alemania, alcanzando su undécima victoria consecutiva en Sachsenring.

Toda una liberación para un #93 que no pudo evitar quebrarse y llorar, cuando parecía que lo peor ya había pasado. No fue su único oasis de la temporada, ya que también ganó en Austin y en Misano, dos de las últimas citas de aquel año.

12. Gran Premio de Alemania 2023: el principio del fin

Y así, llegamos a este 2023, donde la situación entre Márquez y Honda se ha vuelto tan insostenible como para dar por terminada la relación. Después de prepararse físicamente y volver a estar a punto, el piloto notó que la moto estaba muy por debajo de sus expectativas y lejos de sus rivales, haciendo imposible su objetivo de pelear por la general de MotoGP.

Si bien las lesiones le han acompañado, después de su accidente en el GP de Portugal, el nivel de la moto y la filosofía de Honda para no implementar cambios suficientes como para dar la vuelta a la situación han sido el detonante final.

Tras su regreso a las pistas, Márquez acabó en el suelo en Francia e Italia, aunque luchando por posiciones decentes. Pero la situación tocó fondo en Sachsenring, su escenario predilecto. Tras varias reuniones con Honda, en Alemania Marc vivió uno de sus peores fines de semana, con hasta cinco caídas, una peineta a la moto que se pudo ver en todo el mundo, y con la decisión de no correr en carrera pese a recibir el 'apto' de los médicos.

Aquella cita pareció ser el quiebre definitivo a la relación. Tras Assen, llegaron varios meses de incertidumbre en su futuro, que el #93 ha terminado con su marcha de HRC para poner rumbo a Gresini y al entorno de Ducati. Entre medias, un fallido test con el prototipo de la moto de 2024 en Misano, y el fallo de Honda a la hora de hacer fichajes técnicos que fueran capaces de convencer a su gran estrella de, al menos, cumplir su último año de contrato.