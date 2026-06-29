¿Qué hace distinto al Trackhouse, el equipo de moda en MotoGP?

En medio del intercambio de golpes en el que andan metidas Ducati y Aprilia aparecen los teóricos actores secundarios como Fabio Di Giannantonio (VR46), Ai Ogura y Raúl Fernández (ambos en Trackhouse), para poner el gallinero patas arriba y desafiar el orden de poder establecido.

En el caso de Diggia, el romano está algo más solo ante el peligro debido a la falta de chispa de Franco Morbidelli, su compañero. El japonés y el español, sin embargo, se han mostrado recientemente más contundentes que Marco Bezzecchi y Jorge Martín, sus teóricos jefes de filas en Aprilia.

Si contabilizamos los últimos cuatro eventos, Ogura ha sumado 91 puntos y Fernández, 70, ambos por delante de Martín (66 puntos) y Bezzecchi (44) en esa misma ventana de tiempo. Solo Marc Márquez (96 puntos) ha puntuado más que la pareja del Trackhouse, en la remontada del actual campeón tras operarse del hombro.

Esta deriva 'in crescendo' tuvo su clímax en Assen, con dos dobletes (sábado y domingo) estratosféricos que, no por predecibles fueron menos impactantes.

Ni en los mejores sueños de los responsables del equipo norteamericano se contemplaba la posibilidad de cuadrar un fin de semana tan perfecto como el de Holanda. Al doblete del sábado, con Fernández por delante de Ogura, le siguió el más difícil todavía, el domingo, con las posiciones de la pareja invertidas.

Davide Brivio, director del equipo Trackhouse Racing, Justin Marks, propietario de Trackhouse Racing Foto de: Trackhouse Racing Team

Una auténtica hazaña para una escudería que hace tres años ni siquiera tenía presencia en MotoGP, por más que la mayor parte del grupo humano que la forma ya trabajara junta en aquella estructura RNF que se sostenía con pinzas, hasta que colapsó.

Fue entonces, con vistas a 2024, que Justin Marks, el propietario de la vistosa compañía que tanta presencia tiene en NASCAR, identificó la oportunidad de convertirse en la punta de lanza de la voluntad del campeonato de desembarcar a lo grande en Estados Unidos.

En un primer momento, la dirección del brazo de MotoGP de Trackhouse la iba a llevar PJ Rashidi, una persona muy vinculada a distintas disciplinas de motor (Fórmula 1, NASCAR), por su dilatada experiencia en Alpinestars. Sin embargo, en febrero, durante los primeros ensayos pretemporada, Motorsport.com informó de la llegada de Davide Brivio en el lugar de Rashidi.

El currículo de Brivio, pieza fundamental en el resurgimiento de Yamaha en la etapa de Valentino Rossi; en la refundación de Suzuki –diseñó el grupo que fue campeón con Joan Mir, en 2020–; y su reciente paso por la F1 –fue director de carreras de Alpine–, le avalaban. Su elección, dos años después, hay que definirla como clave para entender el meteórico crecimiento de Trackhouse, que se marchó de La Catedral en el segundo lugar de la clasificación por equipos.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

A diferencia de lo que ocurre en otros garajes, en los que mandan ingenieros o expilotos, el de Brivio es un perfil mucho más ejecutivo. Sus puntos de fuerza, según afirman quienes trabajan y han trabajado bajo su paraguas, son su capacidad de análisis y la empatía. "Para él, la vertiente humana es uno de los aspectos más importantes", coinciden quienes le conocen bien.

Como repite Fernández siempre que tiene ocasión, la influencia del italiano y su habilidad para transmitirle confianza han sido determinantes para que el madrileño consiguiera abstraerse de todo el ruido que habitualmente le rodeaba, y sacara su mejor versión. "Davide ha sido mi gran valedor en todo este tiempo; una de las personas a las que más le debo el estar aquí ahora mismo", reconoce el #25.

Todavía más decisivo es Brivio para entender la eclosión de Ogura, una apuesta personal suya que sorprendió a muchísima gente de dentro del paddock, dado que la hizo antes incluso de que el piloto de Kiyose se proclamara campeón del mundo de Moto2 (2024).

La progresión del japonés, que en Holanda llevó a su país a ganar un gran premio 22 años después (Makoto Tamada, en 2004), valida indudablemente el olfato de quien se la jugó por él. De forma indirecta, también lo hace el hecho de que fuera elegido por Yamaha para convertirse en corredor oficial de la marca de los diapasones a partir de 2027, junto a Martín.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Para cualquier equipo que no sea de fábrica, lograr un doblete es un sueño. Una cosa es hacerlo en la sprint, que ya es importante; pero hacerlo en la carrera larga aún cuenta más. Más aún si pensamos que somos los últimos que hemos llegado a MotoGP", analiza Brivio, que en ningún caso se olvida de subrayar el descomunal trabajo que ha hecho Aprilia desde el punto de vista técnico.

Prueba del tremendo paso delante dado por las RS-GP queda claro al comprobar que las cuatro primeras posiciones de la parrilla las ocuparon los prototipos de Noale. "La mejor manera de explicar qué pasó en Assen, es que nuestros pilotos supieron encontrar la forma de ir más rápido que los oficiales", simplificó, antes de rendirse ante Ogura, tanto por lo que acababa de hacer, como por su metodología y ética del trabajo.

Por sus valores, vamos. "Ai es uno de los mejores pilotos con los que he trabajado, y he trabajado con muchos. Lo llevaré en mi memoria para siempre. Trata de mejorar paso a paso, es muy listo y sabe cómo utilizar la experiencia. Nunca va para atrás. Además, aglutina todo aquello que proyecta la cultura japonesa, viene de la Asia Talent Cup, y creo que puede ser una inspiración", le piropea, al tiempo que tampoco se olvida del buen momento de su compañero: "Con Raúl hemos conseguido colocarle en la mejor disposición posible, para que demuestre de lo que es capaz".

A Brivio, en cualquier caso, le quedan menos de seis meses en el cargo que ocupa actualmente, antes de desembarcar en Honda. En Montmeló, la prueba en la que se hizo oficial su adiós a final de temporada, ya traspasó la carpeta de las tareas vinculadas al futuro de Trackhouse.

Entre ellas está la firma de la pareja de pilotos que competirán a partir del próximo ejercicio. Desde Brno, hace poco más de una semana, ese negociado lo lleva Francesco Guidotti, mientras que Brivio sigue al frente de las operaciones deportivas de este 2026.

Francesco Guidotti Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En este sentido, la idea es cerrar la incorporación de Enea Bastianini, siempre que KTM libere al de Rimini de la opción unilateral de renovación que tiene la fábrica de las motos naranjas, y que expira este martes. Al mismo tiempo, en los últimos días se han intensificado las negociaciones con Fernández, para prolongar la relación con él. La principal discrepancia radica en la duración del acuerdo, dado que mientras el piloto se sentiría más respaldado si el compromiso fuera de dos años, Trackhouse aboga por ofrecerle solo uno.

Este es el asunto más urgente que deberá resolver Guidotti, a quien le espera una labor complicada por delante si su objetivo es equiparar su obra de gobierno a la de quien en medio año se convertirá en su predecesor.