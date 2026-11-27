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2026 MotoGP GP de Valencia
27 nov 2026 - 29 nov 2026
| Valencia Circuit Ricardo Tormo, ES
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MotoGP GP de Valencia
MotoGP en DIRECTO: FP1 y Práctica de Valencia y anuncio de retirada de Márquez
Sigue aquí en vivo y en directo el viernes de MotoGP del GP de Valencia en Cheste, con FP1 y Práctica, tras el anuncio de Marc Márquez de su retirada.
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05:47
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Así ha recibido Carmelo Ezpeleta en el box a Márquez
05:42
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Resultados de la FP1
FP1
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1
M. Bezzecchi Aprilia
72 Aprilia 19
1'30.681
158.996 2
M. Márquez Ducati
93 Ducati 20
+0.010
1'30.691
0.010 158.979 3
R. Fernández Trackhouse
25 Aprilia 20
+0.112
1'30.793
0.102 158.800 4
F. Aldeguer Gresini
54 Ducati 19
+0.120
1'30.801
0.008 158.786 5
A. Márquez Gresini
73 Ducati 18
+0.139
1'30.820
0.019 158.753 6
P. Acosta KTM
37 KTM 20
+0.187
1'30.868
0.048 158.669 7
J. Zarco LCR
5 Honda 18
+0.329
1'31.010
0.142 158.422 8
F. Di Giannantonio VR46
49 Ducati 18
+0.347
1'31.028
0.018 158.390 9
J. Martín Aprilia
89 Aprilia 19
+0.504
1'31.185
0.157 158.118 10
A. Ogura Trackhouse
79 Aprilia 18
+0.513
1'31.194
0.009 158.102 11
F. Quartararo Yamaha
20 Yamaha 19
+0.604
1'31.285
0.091 157.944 12
P. Espargaró Tech3
44 KTM 19
+0.606
1'31.287
0.002 157.941 13
L. Marini Honda
10 Honda 20
+0.626
1'31.307
0.020 157.906 14
J. Miller Pramac
43 Yamaha 16
+0.694
1'31.375
0.068 157.789 15
A. Fernández Pramac
47 Yamaha 22
+0.790
1'31.471
0.096 157.623 16
D. Moreira LCR
11 Honda 18
+0.852
1'31.533
0.062 157.516 17
E. Bastianini Tech3
23 KTM 18
+0.918
1'31.599
0.066 157.403 18
J. Mir Honda
36 Honda 19
+0.983
1'31.664
0.065 157.291 19
B. Binder KTM
33 KTM 20
+1.073
1'31.754
0.090 157.137 20
I. Lecuona Ducati
27 Ducati 20
+1.183
1'31.864
0.110 156.949 21
A. Rins Yamaha
42 Yamaha 17
+1.440
1'32.121
0.257 156.511 22
F. Morbidelli VR46
21 Ducati 14
+1.588
1'32.269
0.148 156.260 Ver resultados
05:42
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Pero antes, la esperadísima rueda de prensa de Marc Márquez sobre su retirada, que te traeremos rápidamente aquí, a Motorsport.com
05:41
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La siguiente sesión será ya la Práctica, donde los pilotos buscarán el acceso directo a la Q2 de la clasificación de mañana, que lograrán los diez más rápidos de esa Práctica que arrancará a las 15:00h
05:36
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A todo esto, ya se ha disputado la primera sesión del fin de semana, la FP1 del GP de Valencia, y este es el resumen
MotoGP
Bezzecchi lidera el FP1 de Valencia con shock por el adiós de Márquez, que acaba segundo
Marco Bezzecchi fue el más rápido de una primera sesión de entrenamientos libres en Valencia marcada por el adiós prematuro a MotoGP de Marc Márquez, que acabó a 10 milésimas.
05:31
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Este momento también...
05:29
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Brutal el vídeo de cómo reaccionaron los aficionados en las gradas de Cheste
05:29
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El anuncio significa que Ducati tendrá que buscar un nuevo piloto para acompañar a Pedro Acosta al inicio de la era de MotoGP de 850cc.
05:28
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Con el título ya en el bolsillo, Márquez ha decidido hacer pública su decisión antes del inicio de su último fin de semana en MotoGP, unos minutos antes de arrancar la FP1
05:28
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El piloto de 33 años tuvo que sacarse algo especial de la chistera para compensar sus nuevas limitaciones físicas este año, al apartar cualquier distracción para superar una ventaja de 102 puntos en el campeonato del dúo de Aprilia formado por Marco Bezzecchi y Jorge Martín. ¡Remontada histórica! Finalmente, Márquez demostró ser demasiado bueno para la competencia, asegurando el título con una ronda de margen.
05:27
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Pero apenas una semana después de celebrar su triunfo en el título en Japón el año pasado, Márquez volvió a lesionarse después de ser arrollado en la salida del GP de Indonesia.
05:27
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Su carrera pudo haber terminado tras un brutal caída en la cita inaugural de la temporada 2020 en Jerez, y su intento de regreso una semana después en el mismo trazado no hizo más que agravar aún más la lesión.
A Márquez le hicieron falta cuatro operaciones y cinco años para volver a la gloria del campeonato, con su título de 2025 completando uno de los mayores regresos de la historia del deporte.
05:26
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Aunque Márquez aún tiene que explicar las razones detrás de su repentina retirada (ha anunciada una rueda de prensa a las 12:00h), hay que recordar que tuvo que superar dos lesiones graves en su hombro derecho durante los últimos seis años.
05:25
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Así fue el momento del anuncio
05:22
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Estamos en el viernes del GP de Valencia 2026 de MotoGP, el último de la temporada, pero todo se ha puesto patas arriba incluso antes de empezar la FP1 que se está disputando en estos momentos. Y es que Marc Márquez ha anunciado su retirada
MotoGP
¡Marc Márquez anuncia su retirada de MotoGP!
Marc Márquez ha anunciado este viernes desde el box de Ducati su retirada del mundial de MotoGP tras lograr el décimo titulo.
05:22
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Días a todos, porque buenos... no creemos que sean
Por: Jose Carlos de Celis
Publicado: 27 nov 2026, 10:47
Vuelta:
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