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2026 MotoGP GP de Qatar
6 nov 2026 - 8 nov 2026
| Losail International Circuit, QA
Resumen Comentarios en directo Resultados Noticias
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MotoGP GP de Qatar
MotoGP en DIRECTO: la Práctica del viernes en Qatar (Losail)
Sigue en este enlace el viernes del GP de Qatar de MotoGP 2026, con la Práctica, con Live Timing, posiciones, tiempos, resultados y más.
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08:17
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Así ha sido esta mañana Moto3 en Losail.
Moto3
Moto3 en Qatar - Quiles domina los Libres 1 pese una violenta caída - Resultados y resumen
Mira todo lo que ha pasado en el Gran Premio de Qatar de Moto3 2026 en Losail, con horarios, resúmenes y resultados de cada sesión del fin de semana.
08:05
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07:57
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El resumen de la FP1, por si no la has visto
MotoGP
Márquez lidera el inicio del GP de Qatar por delante de Bezzecchi; Martín, quinto
Como ya hizo en Sepang hace una semana, Marc Márquez quiso imponer el ritmo desde el principio en el GP de Qatar, liderando el FP1 con un tiempo de 1.52.278, una décima más rápido que Marc Bezzecchi, que fue segundo.
07:51
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Resultados competos de los Libres1 de MotoGP en Qatar
FP1
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 16
1'52.278
172.500 2 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 16
+0.110
1'52.388
0.110 172.331 3 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 16
+0.413
1'52.691
0.303 171.868 4 P. Acosta KTM 37 KTM 15
+0.677
1'52.955
0.264 171.466 5 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 15
+0.734
1'53.012
0.057 171.380 6 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 15
+0.793
1'53.071
0.059 171.290 7 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 14
+0.911
1'53.189
0.118 171.112 8 L. Marini Honda 10 Honda 16
+0.952
1'53.230
0.041 171.050 9 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 15
+1.028
1'53.306
0.076 170.935 10 J. Zarco LCR 5 Honda 15
+1.084
1'53.362
0.056 170.850 11 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 15
+1.263
1'53.541
0.179 170.581 12 F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 14
+1.339
1'53.617
0.076 170.467 13 B. Binder KTM 33 KTM 14
+1.353
1'53.631
0.014 170.446 14 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 16
+1.432
1'53.710
0.079 170.328 15 M. Viñales Tech3 12 KTM 17
+1.447
1'53.725
0.015 170.305 16 D. Moreira LCR 11 Honda 15
+1.791
1'54.069
0.344 169.791 17 E. Bastianini Tech3 23 KTM 14
+1.965
1'54.243
0.174 169.533 18 J. Dixon Honda 96 Honda 13
+3.148
1'55.426
1.183 167.795 Ver resultados
07:48
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Así fueron las tandas de Márquez en esta FP1
Tanda 1
- V2: 1:56.201
- V3: 1:52.768
- V4: 1:59.907
- V5: 1:59.918
Tanda 2
- V8: 1:54.566
- V9: 1:52.379
- V10: 1:52.462
- V11: 1:52.385
Tanda 3
- V14: 1:55.191
- Vuelta 15: 1:52.278
- V16: 1:52.412
07:46
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Tres tandas y 16 vueltas es lo que ha dado Marc Márquez para liderar esta FP1 por algo más de una décima (0.110s) sobre Bezzecchi
07:42
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Martín ensayando la salida
07:39
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07:39
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Paolo Bonora insiste en que está ligeramente mejor Martín, aunque sigue señalando los problemas del piloto español en las frenadas fuertes del circuito. Asegura que está "apretando los dientes"
07:35
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Comienzan las prácticas de salida, y Márquez ya está en vuelta para llegar a la recta principal
07:34
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Lo bueno es que Fermín Aldeguer, Raúl Fernández y Jorge Martín, los tres tocados o lesionados, no parecen haberse resentido. Veremos cómo evolucionan
07:34
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Así acabó la sesión para Márquez
07:32
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¡Y acaba la FP1 del GP de Qatar 2026! Marc Márquez empieza liderando
07:32
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Vemos al doctor Ángel Charte bromeando con Rivola en el pit wall de Aprilia...
07:32
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Había problemas para Pedro Acosta, que se quedó detenido entre las curvas 6 y 7
07:31
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No consigue batir Bezzecchi a Márquez, con un 1:52.388 que le deja a 0.110s del #93. Mejoró cinco milésimas el italiano
07:30
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1:52.278 para el líder del mundial, Marc Márquez, que mejora su marca y se mantiene al frente de la tabla. Ahora ha metido 0.115s entre él y Bezzecchi, a ver cómo responde el italiano
07:29
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Ahí va Márquez camino de mejorar
07:27
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Vemos de nuevo a Jorge Martín irse largo en la curva 1. Lo pasa mal al frenar ahí, y le vemos negar con la cabeza
07:23
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Ha vuelto a salir Jorge Martín, y ahora también Marc Márquez
07:21
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Nueve minutos por delante en el cronómetro
07:19
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Paolo Bonora, team manager de Aprilia, dijo: "Parece que la situación de Martín es mejor, pero tenemos que ser muy cautelosos. El cambio de dirección es mejor que en la carrera anterior, pero aún tiene que luchar en las frenadas fuertes"
07:18
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Vuelve Martín al box
07:14
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Marco Bezzecchi responde con un 1:52.393, que iba en caso rojo pero no mejoró en el cuarto sector. Separados por solo 16 milésimas
07:11
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¡Y se pone primero! 1:52.379 para Marc Márquez, que supera la marca de Bezzecchi
07:11
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Márquez en casco rojo...
07:05
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Tenemos de nuevo a Jorge Martín en pista, veamos
07:03
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Jake Dixon en pista, en un momento con poca acción sobre el asfalto
07:01
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Así fue la caída de Brad Binder
07:01
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Raúl Fernández también en el box explicando cómo le ha ido. Jorge Martín no se quita el casco, así que quizás vuelva pronto
07:00
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De momento ni el doctor de Aprilia ni el doctor Ángel Charte están en el box junto a Martín, como sí vimos en Sepang
06:59
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Márquez no mejoró y volvió al box. También en el garaje Jorge Martín, comunicado al equipo sus sensaciones
06:57
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Marco Bezzecchi se ha situado al frente, pero viene Márquez con casco rojo
06:56
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Caída 299 de la temporada 2026 de MotoGP, Brad Binder se va al asuelo en la curva 7
06:55
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Este fin de semana regresa Fermín Aldeguer con Gresini, mientras Lecuona, que le había sustituido a él, esta vez sustituye a Alex Márquez
06:54
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Ahora Jorge Martín se pone tercero
06:54
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De momento Marc Márquez tiene el tiempo de referencia, con Bezzecchi segundo
06:50
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Venía con problemas desde la curva 11, donde le pasaron dos pilotos tras vibrarle la moto
06:50
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¡Y ahora caída de Jake Dixon! Se fue al suelo en la curva 15, y se levanta por su propio pie pero parece extrañado
06:50
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Pequeño sustituto para Jake Dixon con la Honda
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Por: Rubén Carballo Rosa
Publicado: 6 nov 2026, 13:17
Vuelta:
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