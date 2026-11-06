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Qatar

6 nov 2026 - 8 nov 2026

| Losail International Circuit, QA

Resumen Comentarios en directo Resultados Noticias

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MotoGP GP de Qatar

MotoGP en DIRECTO: la Práctica del viernes en Qatar (Losail)

Sigue en este enlace el viernes del GP de Qatar de MotoGP 2026, con la Práctica, con Live Timing, posiciones, tiempos, resultados y más.

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Resumen

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08:17  

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Así ha sido esta mañana Moto3 en Losail. 

Moto3

Moto3 en Qatar - Quiles domina los Libres 1 pese una violenta caída - Resultados y resumen

Mira todo lo que ha pasado en el Gran Premio de Qatar de Moto3 2026 en Losail, con horarios, resúmenes y resultados de cada sesión del fin de semana.

Moto3 en Qatar - Quiles domina los Libres 1 pese una violenta caída - Resultados y resumen

08:05  

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07:57  

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El resumen de la FP1, por si no la has visto

MotoGP

Márquez lidera el inicio del GP de Qatar por delante de Bezzecchi; Martín, quinto

Como ya hizo en Sepang hace una semana, Marc Márquez quiso imponer el ritmo desde el principio en el GP de Qatar, liderando el FP1 con un tiempo de 1.52.278, una décima más rápido que Marc Bezzecchi, que fue segundo.

Márquez lidera el inicio del GP de Qatar por delante de Bezzecchi; Martín, quinto

07:51  

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Resultados competos de los Libres1 de MotoGP en Qatar

FP1

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 Spain M. Márquez Ducati 93   Ducati 16

1'52.278

  172.500   2 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72   Aprilia 16

+0.110

1'52.388

0.110 172.331   3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49   Ducati 16

+0.413

1'52.691

0.303 171.868   4 Spain P. Acosta KTM 37   KTM 15

+0.677

1'52.955

0.264 171.466   5 Spain J. Martín Aprilia 89   Aprilia 15

+0.734

1'53.012

0.057 171.380   6 Italy P. Bagnaia Ducati 63   Ducati 15

+0.793

1'53.071

0.059 171.290   7 Spain R. Fernández Trackhouse 25   Aprilia 14

+0.911

1'53.189

0.118 171.112   8 Italy L. Marini Honda 10   Honda 16

+0.952

1'53.230

0.041 171.050   9 Italy F. Morbidelli VR46 21   Ducati 15

+1.028

1'53.306

0.076 170.935   10 France J. Zarco LCR 5   Honda 15

+1.084

1'53.362

0.056 170.850   11 Japan A. Ogura Trackhouse 79   Aprilia 15

+1.263

1'53.541

0.179 170.581   12 Spain F. Aldeguer Gresini 54   Ducati 14

+1.339

1'53.617

0.076 170.467   13 South Africa B. Binder KTM 33   KTM 14

+1.353

1'53.631

0.014 170.446   14 Spain I. Lecuona Gresini 27   Ducati 16

+1.432

1'53.710

0.079 170.328   15 Spain M. Viñales Tech3 12   KTM 17

+1.447

1'53.725

0.015 170.305   16 Brazil D. Moreira LCR 11   Honda 15

+1.791

1'54.069

0.344 169.791   17 Italy E. Bastianini Tech3 23   KTM 14

+1.965

1'54.243

0.174 169.533   18 United Kingdom J. Dixon Honda 96   Honda 13

+3.148

1'55.426

1.183 167.795   Ver resultados

07:48  

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Así fueron las tandas de Márquez en esta FP1

Tanda 1

Tanda 2

Tanda 3

07:46  

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Tres tandas y 16 vueltas es lo que ha dado Marc Márquez para liderar esta FP1 por algo más de una décima (0.110s) sobre Bezzecchi

07:42  

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Martín ensayando la salida

07:39  

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07:39  

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Paolo Bonora insiste en que está ligeramente mejor Martín, aunque sigue señalando los problemas del piloto español en las frenadas fuertes del circuito. Asegura que está "apretando los dientes" 

07:35  

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Comienzan las prácticas de salida, y Márquez ya está en vuelta para llegar a la recta principal

07:34  

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Lo bueno es que Fermín Aldeguer, Raúl Fernández y Jorge Martín, los tres tocados o lesionados, no parecen haberse resentido. Veremos cómo evolucionan

07:34  

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Así acabó la sesión para Márquez

 

07:32  

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¡Y acaba la FP1 del GP de Qatar 2026! Marc Márquez empieza liderando

07:32  

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Vemos al doctor Ángel Charte bromeando con Rivola en el pit wall de Aprilia...

07:32  

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Había problemas para Pedro Acosta, que se quedó detenido entre las curvas 6 y 7 

07:31  

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No consigue batir Bezzecchi a Márquez, con un 1:52.388 que le deja a 0.110s del #93. Mejoró cinco milésimas el italiano

07:30  

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1:52.278 para el líder del mundial, Marc Márquez, que mejora su marca y se mantiene al frente de la tabla. Ahora ha metido 0.115s entre él y Bezzecchi, a ver cómo responde el italiano

07:29  

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Ahí va Márquez camino de mejorar

07:27  

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Vemos de nuevo a Jorge Martín irse largo en la curva 1. Lo pasa mal al frenar ahí, y le vemos negar con la cabeza

07:23  

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Ha vuelto a salir Jorge Martín, y ahora también Marc Márquez

07:21  

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Nueve minutos por delante en el cronómetro

07:19  

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Paolo Bonora, team manager de Aprilia, dijo: "Parece que la situación de Martín es mejor, pero tenemos que ser muy cautelosos. El cambio de dirección es mejor que en la carrera anterior, pero aún tiene que luchar en las frenadas fuertes"

07:18  

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Vuelve Martín al box

07:14  

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Marco Bezzecchi responde con un 1:52.393, que iba en caso rojo pero no mejoró en el cuarto sector. Separados por solo 16 milésimas

07:11  

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¡Y se pone primero! 1:52.379 para Marc Márquez, que supera la marca de Bezzecchi

07:11  

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Márquez en casco rojo...

07:05  

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Tenemos de nuevo a Jorge Martín en pista, veamos

07:03  

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Jake Dixon en pista, en un momento con poca acción sobre el asfalto

07:01  

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Así fue la caída de Brad Binder

 

07:01  

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Raúl Fernández también en el box explicando cómo le ha ido. Jorge Martín no se quita el casco, así que quizás vuelva pronto

07:00  

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De momento ni el doctor de Aprilia ni el doctor Ángel Charte están en el box junto a Martín, como sí vimos en Sepang

06:59  

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Márquez no mejoró y volvió al box. También en el garaje Jorge Martín, comunicado al equipo sus sensaciones

06:57  

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Marco Bezzecchi se ha situado al frente, pero viene Márquez con casco rojo

06:56  

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Caída 299 de la temporada 2026 de MotoGP, Brad Binder se va al asuelo en la curva 7

06:55  

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Este fin de semana regresa Fermín Aldeguer con Gresini, mientras Lecuona, que le había sustituido a él, esta vez sustituye a Alex Márquez

 

06:54  

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Ahora Jorge Martín se pone tercero

06:54  

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De momento Marc Márquez tiene el tiempo de referencia, con Bezzecchi segundo

06:50  

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Venía con problemas desde la curva 11, donde le pasaron dos pilotos tras vibrarle la moto

06:50  

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¡Y ahora caída de Jake Dixon! Se fue al suelo en la curva 15, y se levanta por su propio pie pero parece extrañado

06:50  

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Pequeño sustituto para Jake Dixon con la Honda

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Por: Rubén Carballo Rosa

Publicado: 6 nov 2026, 13:17

Vuelta:  

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