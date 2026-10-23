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2026 MotoGP GP de Australia

23 oct 2026 - 25 oct 2026

| Phillip Island Grand Prix Circuit, AU

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MotoGP GP de Australia

MotoGP en DIRECTO: la Práctica del GP de Australia (Phillip Island)

Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, la Práctica del GP de Australia de MotoGP 2026 de este viernes en Phillip Island, con comentarios, tiempos...

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23:18

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Más de Aspar: "El problema es que han sido muchos roces, de muchas cosas, durante mucho tiempo. Este año ya les separamos en los camiones, para que no estuviesen juntos. Con habitaciones separadas, incluso. Un montón de pequeños detalles que creo que han ido sumando, y que tal vez ha hecho que haya habido este roce final. Vamos a gestionarlo de la mejor manera posible, el equipo está excelente a nivel de relación, y tenemos que saber gestionar la relación de los dos".

23:16

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Jorge Martínez 'Aspar' se pronuncia sobre las declaraciones de David Alonso contra Dani Holgado.

"Evidentemente, las declaraciones me parecen un poco fuera de lugar. En estos dos años, Dani ha tenido tres toques con él, lo ha tirado tres veces, y evidentemente creo que es una expresión de estar muy caliente, de ver que quiere acabar bien el año, y por A o por B al final no salen las cosas. El problema no está en el equipo, está entre los dos".

"Cuando tienes dos pilotos buenos, ganadores, esto siempre ha ocurrido. Cuando yo corría me pasó, con Alex Crivillé, con Champi Herreros, con muchos compañeros. Cuando hay dos gallos, estos roces siempre pasan. Pero el equipo está excelente, no hay ningún problema en el equipo, y evidentemente tengo que poner orden con los dos. Quedan cuatro o cinco grandes premios, espero que todo acabe lo mejor posible".

23:12

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Aron Canet también se ha caído en la curva 11. Ha tardado en moverse, quedando tumbado, pero se está moviendo. Le atenderán los médicos por si acaso, esperemos que piloto OK.

23:10

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Os iremos contando el desempeño de la sesión de Moto2 en los próximos minutos.

23:09

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Mientras tanto, acaba de empezar la Práctica de Moto2. Esta mañana lideró Adrián Huertas. Ahora, la sesión ha arrancado con caída de Dani Muñoz, en la curva 11, casi sufriendo un highside. Piloto OK.

23:08

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Además, también hemos tenido ya las dos sesiones de Moto3. La Práctica acaba de terminar, con mejor tiempo de Álvaro Carpe sobre Joel Kelso, el vigente campeón, Máximo Quiles, y David Almansa.

Moto3

Mira todos los resultados y cómo va el fin de semana de Moto3 en Phillip Island (GP de Australia 2026): horarios, resumen y resultados de todas las sesiones.

23:08

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La sesión contó con las caídas de Jack Miller, de Raúl Fernández, que se hizo daño en los dedos que se rompió en Indonesia, o de Iker Lecuona, sustituto del lesionado Aldeguer. Además, Luca Marini, que ya se encontraba mal el jueves aparentemente por un proceso vírico, solamente pudo completar dos vueltas en la FP1.

Mira los tiempos completos.

FP1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 19

1'27.985

181.994 354 2 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 15

+0.048

1'28.033

0.048 181.895 350 3 J. Miller Pramac 43 Yamaha 16

+0.135

1'28.120

0.087 181.715 352 4 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 19

+0.293

1'28.278

0.158 181.390 355 5 A. Márquez Gresini 73 Ducati 17

+0.300

1'28.285

0.007 181.376 354 6 P. Acosta KTM 37 KTM 19

+0.449

1'28.434

0.149 181.070 356 7 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 20

+0.453

1'28.438

0.004 181.062 355 8 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 19

+0.635

1'28.620

0.182 180.690 352 9 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 18

+0.803

1'28.788

0.168 180.348 350 10 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 19

+0.967

1'28.952

0.164 180.016 348 11 B. Binder KTM 33 KTM 17

+0.980

1'28.965

0.013 179.989 351 12 J. Zarco LCR 5 Honda 20

+1.160

1'29.145

0.180 179.626 355 13 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 16

+1.212

1'29.197

0.052 179.521 350 14 E. Bastianini Tech3 23 KTM 18

+1.357

1'29.342

0.145 179.230 352 15 M. Viñales Tech3 12 KTM 21

+1.446

1'29.431

0.089 179.052 350 16 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 19

+1.572

1'29.557

0.126 178.800 345 17 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 16

+1.603

1'29.588

0.031 178.738 346 18 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 15

+1.677

1'29.662

0.074 178.590 350 19 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 18

+1.850

1'29.835

0.173 178.246 344 20 D. Moreira LCR 11 Honda 17

+1.920

1'29.905

0.070 178.108 351 21 L. Marini Honda 10 Honda 2

+6.048

1'34.033

4.128 170.289 335 Ver resultados

23:06

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Con neumáticos medios de 16 vueltas, el español se posicionó sobre la Aprilia de Raúl Fernández y la Yamaha de Jack Miller, con Bezzecchi cuarto a dos décimas y Jorge Martín séptimo, a cuatro.

23:05

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Mientras tanto, ¡el fin de semana ya está en marcha! Antes se han disputado los Libres 1, en los que Marc Márquez ha lanzado el primer aviso. El vigente campeón va a por los 37 puntos y a por el liderato del Mundial aquí, y ya ha dominado el primer entrenamiento.

MotoGP

Marc Márquez presenta credenciales para optar al pleno en Phillip Island, uno de sus circuitos favoritos, donde este viernes arrancó con el mejor registro y ritmo en tandas largas.

23:04

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Y es que el mal tiempo amenaza con trastocar el fin de semana de despedida de Phillip Island. Hoy estamos teniendo buen tiempo en Australia, pero se espera que a partir de mañana lleguen las lluvias y los fuertes vientos, que ya han obligado a cambiar los programas previstos, como en 2023.

De momento, este año mantenemos el organigrama original, pero se espera que el domingo de carreras sea muy complicado desde primera hora...

MotoGP

Todos los pilotos de MotoGP estarán pendientes de la previsión meteorológica este fin de semana en Phillip Island, ya que la lluvia y el viento amenazan con trastocar el GP de Australia.

23:03

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Son las 5 de la madrugada en España, pero solamente queda una hora para que arranque la Práctica de MotoGP, la sesión que determinará qué 10 pilotos pasan directos a la Q2 de la clasificación del sábado, y quiénes tendrán que pasar por la Q1 en un fin de semana que se prevé frenético.

MotoGP

En la madrugada del jueves al viernes, 23 de octubre, arrancará el GP de Australia de MotoGP 2026 con la FP1 y la Práctica de Phillip Island. Apunta los horarios y cómo verlo todo en TV.

23:02

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¡Buenas madrugadas! Bienvenidos a esta retransmisión en directo del viernes del Gran Premio de Australia de MotoGP, el último en el circuito de Phillip Island antes de que el campeonato ponga rumbo a Adelaida para la temporada 2027.

Por: Rubén Carballo Rosa

Publicado: 23 oct 2026, 3:18

Vuelta:

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