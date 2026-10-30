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2026 MotoGP GP de Malasia
30 oct 2026 - 1 nov 2026
| Sepang International Circuit, MY
Resumen Comentarios en directo Resultados Noticias
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MotoGP GP de Malasia
MotoGP en DIRECTO: la Práctica del GP de Malasia en Sepang
Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, la Práctica del Gran Premio de Malasia de MotoGP 2026 en Sepang, con comentarios, tiempos y más.
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02:19
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Deniz Öncü ha sufrido una caída en el comienzo de la sesión, afortunadamente sin consecuencias físicas para él.
02:18
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En Moto2, los primeros minutos han dejado a Manu González líder, con un tiempo de 2:03.737, por delante de Alonso López y de Izan Guevara, aunque con el mallorquín a 6 décimas.
02:17
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Mientras que llega la Práctica de MotoGP, se están disputando las sesiones del resto de categorías. En Moto3, David Almansa ha sido el más rápido del día.
Moto3
Moto3 en Sepang - Almansa, el más rápido del viernes - Resultados y resumen
Todos los resultados y todo lo ocurrido en Moto3 en Sepang para el Gran Premio de Malasia: horarios, resumen y resultados de cada una de las sesiones.
02:14
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El equipo médico de MotoGP, liderado por el doctor Ángel Charte, ha dado un veredicto. Jorge Martín, pese a la fractura del radio de su muñeca derecha, ha sido declarado APTO para continuar el resto del fin de semana en Sepang. Fernández, sin embargo, no ha terminado ni la FP1 y ha sido declarado 'no apto', sufriendo más visiblemente con su dedo roto.
MotoGP
Jorge Martín, declarado 'apto' para el resto del GP de Malasia; Fernández, baja
Tras probarse en los primeros entrenamientos libres, en los que terminó vigésimo, Jorge Martín fue declarado 'apto' para el resto del Gran Premio de Malasia de MotoGP. Raúl Fernández, al contrario, no recibió el visto bueno.
02:13
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Cabe destacar que Jorge Martín ha terminado vigésimo, a 1.8 segundos del mejor tiempo, mientras que Fernández ha sido decimoséptimo, por delante de su compañero, Ai Ogura.
FP1
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 15
1'58.912
167.811 2 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 17
+0.474
1'59.386
0.474 167.145 3 P. Acosta KTM 37 KTM 14
+0.474
1'59.386
0.000 167.145 4 E. Bastianini Tech3 23 KTM 15
+0.776
1'59.688
0.302 166.723 5 B. Binder KTM 33 KTM 16
+0.825
1'59.737
0.049 166.655 6 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 17
+0.883
1'59.795
0.058 166.574 7 A. Márquez Gresini 73 Ducati 16
+0.989
1'59.901
0.106 166.427 8 J. Zarco LCR 5 Honda 16
+1.241
2'00.153
0.252 166.078 9 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 17
+1.325
2'00.237
0.084 165.962 10 D. Moreira LCR 11 Honda 17
+1.348
2'00.260
0.023 165.930 11 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 14
+1.358
2'00.270
0.010 165.916 12 J. Miller Pramac 43 Yamaha 17
+1.412
2'00.324
0.054 165.842 13 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 12
+1.418
2'00.330
0.006 165.833 14 J. Mir Honda 36 Honda 14
+1.419
2'00.331
0.001 165.832 15 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 15
+1.508
2'00.420
0.089 165.710 16 M. Viñales Tech3 12 KTM 16
+1.545
2'00.457
0.037 165.659 17 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 5
+1.669
2'00.581
0.124 165.488 18 L. Marini Honda 10 Honda 17
+1.697
2'00.609
0.028 165.450 19 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 17
+1.704
2'00.616
0.007 165.440 20 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 12
+1.835
2'00.747
0.131 165.261 21 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 15
+2.198
2'01.110
0.363 164.765 22 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 15
+2.764
2'01.676
0.566 163.999 Ver resultados
02:12
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Sin embargo, los focos no estaban puestos en Márquez, sino en Jorge Martín, y también en Raúl Fernández, que habían recibido el 'fit to review', es decir, aptos pese a sus lesiones, pero a expensas de un nuevo control médico para ver si pueden continuar el resto del fin de semana.
02:11
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Esta madrugada ya ha tenido lugar el primer entrenamiento libre en Sepang, con Marc Márquez marcando la pauta. Después de no poder dar un golpe al campeonato el domingo de Phillip Island, cancelado por la lluvia, el vigente campeón del mundo ha salido a por todas en la FP1 de Malasia, dominando la sesión por medio segundo sobre sus principales perseguidores.
MotoGP
Márquez sube su apuesta en el arranque en Sepang; Martín sufre
Marc Márquez se ha propuesto aprovechar al máximo su velocidad y los obstáculos que afronta Jorge Martín, y este viernes lideró con casi medio segundo de margen el primer ensayo libre, en Sepang.
02:10
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Ya tenemos en marcha la acción en pista desde esta madrugada, y MotoGP está lista para continuar en menos de una hora, a partir de las 8 de la mañana en España, con la Práctica de Sepang, que una vez más determinará qué 10 pilotos, los más rápidos, pasan directos a la Q2 de la clasificación de mañana.
02:09
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¡Muy buenos días! Y bienvenidos al circuito de Sepang, donde este viernes se está disputando la primera jornada, de entrenamientos libres, del Gran Premio de Malasia, 19ª parada del calendario de la temporada 2026 y segunda del actual triplete de carreras en Asia, tras Australia y antes de Qatar.
MotoGP
A qué hora es hoy la Práctica de MotoGP en Sepang y cómo verla en TV
Este viernes, 30 de octubre, arranca el Gran Premio de Malasia de MotoGP con la FP1 y la Práctica de Sepang. Apunta los horarios y cómo verlo todo en TV.
Por: Rubén Carballo Rosa
Publicado: 30 oct 2026, 6:19
Vuelta:
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