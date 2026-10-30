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Malaysia

30 oct 2026 - 1 nov 2026

| Sepang International Circuit, MY

Resumen Comentarios en directo Resultados Noticias

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MotoGP GP de Malasia

MotoGP en DIRECTO: la Práctica del GP de Malasia en Sepang

Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, la Práctica del Gran Premio de Malasia de MotoGP 2026 en Sepang, con comentarios, tiempos y más.

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02:19  

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Deniz Öncü ha sufrido una caída en el comienzo de la sesión, afortunadamente sin consecuencias físicas para él.

02:18  

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En Moto2, los primeros minutos han dejado a Manu González líder, con un tiempo de 2:03.737, por delante de Alonso López y de Izan Guevara, aunque con el mallorquín a 6 décimas.

02:17  

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Mientras que llega la Práctica de MotoGP, se están disputando las sesiones del resto de categorías. En Moto3, David Almansa ha sido el más rápido del día. 

Moto3

Moto3 en Sepang - Almansa, el más rápido del viernes - Resultados y resumen

Todos los resultados y todo lo ocurrido en Moto3 en Sepang para el Gran Premio de Malasia: horarios, resumen y resultados de cada una de las sesiones.

Moto3 en Sepang - Almansa, el más rápido del viernes - Resultados y resumen

02:14  

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El equipo médico de MotoGP, liderado por el doctor Ángel Charte, ha dado un veredicto. Jorge Martín, pese a la fractura del radio de su muñeca derecha, ha sido declarado APTO para continuar el resto del fin de semana en Sepang. Fernández, sin embargo, no ha terminado ni la FP1 y ha sido declarado 'no apto', sufriendo más visiblemente con su dedo roto.

MotoGP

Jorge Martín, declarado 'apto' para el resto del GP de Malasia; Fernández, baja

Tras probarse en los primeros entrenamientos libres, en los que terminó vigésimo, Jorge Martín fue declarado 'apto' para el resto del Gran Premio de Malasia de MotoGP. Raúl Fernández, al contrario, no recibió el visto bueno.

Jorge Martín, declarado 'apto' para el resto del GP de Malasia; Fernández, baja

02:13  

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Cabe destacar que Jorge Martín ha terminado vigésimo, a 1.8 segundos del mejor tiempo, mientras que Fernández ha sido decimoséptimo, por delante de su compañero, Ai Ogura.

FP1

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 Spain M. Márquez Ducati 93   Ducati 15

1'58.912

  167.811   2 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72   Aprilia 17

+0.474

1'59.386

0.474 167.145   3 Spain P. Acosta KTM 37   KTM 14

+0.474

1'59.386

0.000 167.145   4 Italy E. Bastianini Tech3 23   KTM 15

+0.776

1'59.688

0.302 166.723   5 South Africa B. Binder KTM 33   KTM 16

+0.825

1'59.737

0.049 166.655   6 Italy F. Morbidelli VR46 21   Ducati 17

+0.883

1'59.795

0.058 166.574   7 Spain A. Márquez Gresini 73   Ducati 16

+0.989

1'59.901

0.106 166.427   8 France J. Zarco LCR 5   Honda 16

+1.241

2'00.153

0.252 166.078   9 Italy F. Di Giannantonio VR46 49   Ducati 17

+1.325

2'00.237

0.084 165.962   10 Brazil D. Moreira LCR 11   Honda 17

+1.348

2'00.260

0.023 165.930   11 Spain A. Rins Yamaha 42   Yamaha 14

+1.358

2'00.270

0.010 165.916   12 Australia J. Miller Pramac 43   Yamaha 17

+1.412

2'00.324

0.054 165.842   13 Italy P. Bagnaia Ducati 63   Ducati 12

+1.418

2'00.330

0.006 165.833   14 Spain J. Mir Honda 36   Honda 14

+1.419

2'00.331

0.001 165.832   15 France F. Quartararo Yamaha 20   Yamaha 15

+1.508

2'00.420

0.089 165.710   16 Spain M. Viñales Tech3 12   KTM 16

+1.545

2'00.457

0.037 165.659   17 Spain R. Fernández Trackhouse 25   Aprilia 5

+1.669

2'00.581

0.124 165.488   18 Italy L. Marini Honda 10   Honda 17

+1.697

2'00.609

0.028 165.450   19 Japan A. Ogura Trackhouse 79   Aprilia 17

+1.704

2'00.616

0.007 165.440   20 Spain J. Martín Aprilia 89   Aprilia 12

+1.835

2'00.747

0.131 165.261   21 Spain A. Fernández Pramac 47   Yamaha 15

+2.198

2'01.110

0.363 164.765   22 Spain I. Lecuona Gresini 27   Ducati 15

+2.764

2'01.676

0.566 163.999   Ver resultados

02:12  

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Sin embargo, los focos no estaban puestos en Márquez, sino en Jorge Martín, y también en Raúl Fernández, que habían recibido el 'fit to review', es decir, aptos pese a sus lesiones, pero a expensas de un nuevo control médico para ver si pueden continuar el resto del fin de semana.

02:11  

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Esta madrugada ya ha tenido lugar el primer entrenamiento libre en Sepang, con Marc Márquez marcando la pauta. Después de no poder dar un golpe al campeonato el domingo de Phillip Island, cancelado por la lluvia, el vigente campeón del mundo ha salido a por todas en la FP1 de Malasia, dominando la sesión por medio segundo sobre sus principales perseguidores. 

MotoGP

Márquez sube su apuesta en el arranque en Sepang; Martín sufre

Marc Márquez se ha propuesto aprovechar al máximo su velocidad y los obstáculos que afronta Jorge Martín, y este viernes lideró con casi medio segundo de margen el primer ensayo libre, en Sepang.

Márquez sube su apuesta en el arranque en Sepang; Martín sufre

02:10  

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Ya tenemos en marcha la acción en pista desde esta madrugada, y MotoGP está lista para continuar en menos de una hora, a partir de las 8 de la mañana en España, con la Práctica de Sepang, que una vez más determinará qué 10 pilotos, los más rápidos, pasan directos a la Q2 de la clasificación de mañana.

02:09  

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¡Muy buenos días! Y bienvenidos al circuito de Sepang, donde este viernes se está disputando la primera jornada, de entrenamientos libres, del Gran Premio de Malasia, 19ª parada del calendario de la temporada 2026 y segunda del actual triplete de carreras en Asia, tras Australia y antes de Qatar. 

MotoGP

A qué hora es hoy la Práctica de MotoGP en Sepang y cómo verla en TV

Este viernes, 30 de octubre, arranca el Gran Premio de Malasia de MotoGP con la FP1 y la Práctica de Sepang. Apunta los horarios y cómo verlo todo en TV.

A qué hora es hoy la Práctica de MotoGP en Sepang y cómo verla en TV

Por: Rubén Carballo Rosa

Publicado: 30 oct 2026, 6:19

Vuelta:  

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