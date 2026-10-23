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2026 MotoGP GP de Australia
23 oct 2026 - 25 oct 2026
| Phillip Island Grand Prix Circuit, AU
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MotoGP GP de Australia
MotoGP en DIRECTO: clasificación y carrera sprint en Phillip Island
Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, la clasificación y la carrera al sprint del GP de Australia de MotoGP 2026 en Phillip Island, con comentarios, tiempos...
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19:30
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Ahora no llueve sobre Phillip Island, al menos con intensidad. La mayoría de pilotos están en boxes, pero saldrán para los minutos decisivos, para un simulacro de 'time attack' en mojado antes de la Q1 y la Q2.
19:29
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Top 10 a 11 minutos del final: Márquez (1:38.676), Bezzecchi (+0.643), Acosta, Di Giananntonio, Alex Márquez, Miller, Martín, Binder, Bagnaia y Zarco.
19:27
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Así, el equipo oficial de Honda se ha quedado sin pilotos para lo que resta del fin de semana, al no poder contar con Mir, ni con Aleix Espargaró ni con Takaaki Nakagami.
19:26
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Y quien no está participando en este FP2, ni lo hará en el resto del fin de semana, es Luca Marini. El italiano es baja por el virus que lleva padeciendo varios días, y por el que ayer solo pudo completar dos vueltas por falta de fuerza. Así, ha sido declarado 'no apto'.
MotoGP
Luca Marini, baja para lo que resta de GP de Australia por un virus
El equipo oficial de Honda no disputará lo que queda de la última visita de MotoGP a Phillip Island después de que Luca Marini haya recibido el 'no apto', uniéndose a las bajas de Mir, Aleix Espargaró y Nakagami.
19:25
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Quien ha tenido problemas en el inicio de la sesión ha sido Pecco Bagnaia, al parársele la moto en los primeros instantes.
19:25
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A mitad de entreno, el español le saca 6 décimas a Bezzecchi y 8 a Acosta. El resto están a más de un segundo. Martín, séptimo a 1.5.
19:24
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Ahora, se está disputando el FP2 de MotoGP. Quedan 16 minutos, y Marc Márquez ya está dando una clase por la confianza que tiene en condiciones de agua. El vigente campeón está rodando rápido desde el principio, y lidera la sesión con un 1:38.676.
19:23
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La lluvia ya ha trastocado los planes en los entrenamientos de Moto3, pero sobre todo en Moto2, donde ha habido casi 10 caídas en apenas media hora de ensayo.
Moto2
Moto2 en Phillip Island - Guevara lidera un FP2 marcado por las caídas; González, 12º en mojado
Mira los resultados, resúmenes, horarios y todo lo que necesitas saber sobre cada sesión de Moto2 en Phillip Island, sede del GP de Australia 2026.
19:23
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Y es que la lluvia que esperábamos ha llegado con fuerza a Phillip Island para el último año de la pista en MotoGP. El líquido elemento ha caído durante la noche y ha cambiado las cartas con las que jugarán los pilotos, al menos en clasificación. El agua ahora no cae, pero la pista sigue muy húmeda.
19:22
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¡Muy buenas madrugadas! Y bienvenidos a un sábado de MotoGP en Phillip Island que se presenta intensísimo, tal y como esperábamos. En unos minutos arrancará la clasificación del Gran Premio de Australia, y a las 6 de la mañana tendrá lugar la carrera al sprint, la 18ª del curso, con la pelea por el título al rojo vivo entre Marc Márquez, Jorge Martín y Marco Bezzecchi.
MotoGP
A qué hora es la carrera sprint de MotoGP en Phillip Island (Australia) y cómo verla
En la madrugada de este sábado, 24 de octubre, el Mundial de MotoGP disputa la carrera al sprint y la clasificación del GP de Australia en Phillip Island. Apunta los horarios y cómo verlo todo.
Por: Rubén Carballo Rosa
Publicado: 23 oct 2026, 23:30
Vuelta:
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